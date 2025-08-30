السبت 30 أغسطس 2025
حوادث

شكيت في سلوكها، اعترافات المتهم بقتل زوجته بكرداسة

حبس المتهم
حبس المتهم

أدلي المتهم بقتل زوجته في كرداسة وإلقاء جثتها في الزراعات باعترافات تفصيلية عن الحادث، وتفاصيل إرتكابه للجريمة.

وأقر المتهم بارتكاب الجريمة بسبب شكه فى سلوكها، مشيرا إلى أنه يوم الواقعة تعدى عليها بالضرب المبرح بعصا غليظة أدى إلى وفاتها، وتخلص من جثتها وسط الزراعات.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن جثة المجني عليها بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.

 

العثور على جثة سيدة في كرداسة 

 

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة سيدة وسط أرض زراعية فى كرداسة.


بإجراء التحريات تبين أن زوج المجنى عليها اعتدى عليها بالضرب بواسطة عصا خشبية حتى فارقت الحياة نتيجة خلاف بينهما.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وذكر أنه استعان بصديقه وشقيقه للتخلص من الجثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قراراتها السابقة. 

