حبس اليوتيوبر هشام المصري 6 أشهر بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم،بحبس اليوتيوبر هشام المصري 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وتعويض 10 آلاف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق وأحالت جهات التحقيق، اليوتيوبر هشام المصري إلى المحكمة بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتحددت جلسة اليوم للحكم على المتهم.

وفي وقت سابق، تقدم أحد المحامين ببلاغ للمستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد يوتيوبر شهير يدعى هشام فؤاد أحمد حسن لاتهامه بازدراء الأديان.


وأضاف المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 23151 لسنة 2024، أن المشكوّ في حقه أنشأ صفحة على موقع فيسبوك وقناة على يوتيوب، واعتاد سبّ الذات الإلهية والرسل والأنبياء وإنكار القرآن والكتب السماوية المقدسة.

وطالب المحامي في بلاغه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
 

