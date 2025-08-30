السبت 30 أغسطس 2025
الداخلية تكشف ملابسات فيديو هروب نزلاء من مصحة بالمقطم

فيديو هروب نزلاء
فيديو هروب نزلاء من مصحة بالمقطم

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن هروب عدد من نزلاء إحدى المصحات بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأن المصحة غير مرخصة وتدار بالمخالفة للقانون، وجرى ضبط القائمين عليها (المالك والمشرف على إدارتها- لأحدهما معلومات جنائية).

ضبط مالك مطبعة بالمرج لتورطه في تزوير المحررات الرسمية والأختام

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب أسنان بالجيزة للنصب على المواطنين

وأوضحت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين القائمين على المصحة وأحد أهالي النزلاء بسبب سوء الخدمات المقدمة، فاستغل عدد من النزلاء الموقف وغادروا المصحة عائدين لذويهم.

 

 وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

