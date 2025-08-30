الداخلية تكشف ملابسات فيديو هروب نزلاء من مصحة بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تضمن هروب عدد من نزلاء إحدى المصحات بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأن المصحة غير مرخصة وتدار بالمخالفة للقانون، وجرى ضبط القائمين عليها (المالك والمشرف على إدارتها- لأحدهما معلومات جنائية).

وأوضحت التحريات، أن مشادة كلامية نشبت بين القائمين على المصحة وأحد أهالي النزلاء بسبب سوء الخدمات المقدمة، فاستغل عدد من النزلاء الموقف وغادروا المصحة عائدين لذويهم.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.