ثقافة وفنون

بعد تأجيل حفلهما، وائل جسار يوجه رسالة عبر "فيتو" لهاني شاكر

هاني شاكر ووائل جسار،فيتو
هاني شاكر ووائل جسار،فيتو
وجه النجم اللبناني وائل جسار، رسالة للفنان هاني شاكر بعد تأجيل حفلهما في أبو ظبي إلى 29 يناير بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها هاني شاكر مؤخرا.

 

حفل وائل جسار وهاني شاكر في أبو ظبي 

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه تواصل مع هاني شاكر من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، متابعا: "دي أقل حاجة إني أطمن عليه ونأجل الحفلة والشغل بيروح وبيجي إنما الصحة أهم بكتير من كل دا".

وأضاف “جسار”: “وعايز أقول له من خلالكم ألف سلامة عليك وترجعلنا بالسلامة لجمهورك اللي بيحبك”.

 

حفل هاني شاكر ووائل جسار، أعلنت الشركة المنظمة لحفل وائل جسار وهانى شاكر، عن تأجيل حفل أبو ظبي، ليصبح يوم 29 يناير الجاري، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها “شاكر”.

وأكدت الشركة المنظمة أن أسعار التذاكر تبدأ من 1275 جنيها وحتي 10 آلاف و600 جنيه

وكشفت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات لفيتو، تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حيث أكدت أنه أجرى عملية جراحية في العمود الفقري منذ أيام قليلة، ووصفت العملية بالبسيطة.

وأكدت أن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير، وأنه موجود مع أسرته في منزله يقضي فترة النقاهة.

وأضافت: إن الفنان هاني شاكر لم يتم علاجه علي نفقة نقابة المهن الموسيقية، بل علي نفقته الخاصة.

حفل هاني شاكر ووائل جسار أزمة هاني شاكر الصحية الفنان هاني شاكر حفل وائل جسار وهاني شاكر في أبو ظبي

الجريدة الرسمية