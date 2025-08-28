الخميس 28 أغسطس 2025
حوادث

أمن القاهرة يضبط المتهمين بممارسة أعمال التسول في المقطم

ضبط المتهمين، فيتو
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص باستجداء المارة وممارسة أعمال التسول بمنطقة المقطم، وتم ضبطهم.

فيديو ممارسة التسول بالمقطم 

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص باستجداء المارة وممارسة أعمال التسول بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

بالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان، سيدة وبصحبتها نجلها "جميعهم لهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (4 هاتف محمول – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو ممارسة التسول بالمقطم ممارسة التسول بالمقطم المقطم فيديو ممارسة التسول مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة منطقة المقطم

