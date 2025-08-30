السبت 30 أغسطس 2025
إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الأوسطي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

حادث الطريق الأوسطي اليوم

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأوسطي،  بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي اتجاه مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

