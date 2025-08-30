القبض على عاطل بتهمة فرض إتاوة على سيارات الأجرة بالقاهرة (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل لقيامه بفرض إتاوة على سيارات الأجرة بالقاهرة.

فيديو لشخص بفرض إتاوة على سيارات الأجرة بالقاهرة

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإجبار قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" على دفع مبالغ مالية "إتاوة" بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد التربح.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.