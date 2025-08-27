أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والبيض والدولار وانخفاض الأرز والسكر.. البورصة تربح 17 مليار جنيه.. والبنك المركزي يحدد مصير الفائدة غدًا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، بنحو 10 جنيهات وذلك على صعيد جميع الأعيرة بسوق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3960 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا.

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 5 قروش خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.57 جنيه للشراء.

-48.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.59 جنيه للشراء.

-48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.59 جنيه للشراء.

-48.69 جنيه للبيع

غدا، اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعا هاما غد الخميس لتحديد أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الاجتماع بعد أيام قليلة من التجديد لمحافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله والذي سيقود رئاسة لجنة السياسات النقدية في اجتماع تحديد أسعار الفائدة.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح: أتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

ويستند هذا الاحتمال إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة.

وزير قطاع الأعمال يستعرض خطة تطوير شركة طنطا للكتان

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة طنطا للكتان والزيوت تعد من قلاع الصناعة المصرية والتي تمتلك جميع حلقات الصناعة إلا أن الشركة تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير وإدخال بعض الأنشطة الجديدة وذلك من خلال الخطة التي أعدتها الوزارة لتطوير الشركة مع إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص.

وعقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستثمرين والمتخصصين في زراعة الكتان وشركات تصنيع الكتان التابعة لوزارة قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه الصناعة

و حضر اللقاء المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعدد من قيادات وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال العام والتموين، وممثلي غرف الصناعات النسيجية والغذائية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية.

ولفت إلى أن خطة تطوير الشركة تشمل تطوير منتجات الخشب الحبيبي وخشب الميلامين للوصول إلى المنتج النهائي، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية في تطوير منتج الكتان وزيادة الإنتاجية والمساحة المزروعة لزيادة الزراعات التعاقدية.

الصناعة تولي اهتمامًا كبيرا بالمنسوجات والملابس الجاهزة وتعظيم زراعة الكتان والقطن

تعزيز وتعظيم زراعة الكتان

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل أن هذا الاجتماع يستهدف بحث سبل تعزيز وتعظيم زراعة الكتان وتحسين إنتاجية وجودة محصوله ليصبح مؤهلًا للدخول في صناعات الملابس الجاهزة والزيوت والورق والأعلاف والأخشاب وتحقيق التكامل بين الوزارات الثلاث وشركات القطاع الخاص لتطوير آليات دعم سلسلة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتسويق، بهدف رفع جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وزير الصناعة: النصر للمسبوكات تحقق 812 مليون جنيه مبيعات منذ إعادة التشغيل

تفقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنع النصر للمسبوكات بمنطقة طناش- الوراق بمحافظة الجيزة، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد جبران، وزير العمل، وأشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار الدولي، وحمدي جويلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وعدم التفريط في قلاع مصر الصناعية، وانطلاقًا من الخطة العاجلة لوزارة الصناعة الهادفة إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة ودعم الصناعة الوطنية.

وتأتي الزيارة لمتابعة سير العمل بالمصنع بعد إعادة تشغيله في الثامن عشر من نوفمبر الماضي عقب توقف دام عامين، حيث أسفرت الزيارة الأولى للوزير عن حل المشكلات المتراكمة منذ سنوات، وإزالة العقبات التمويلية والفنية وتوفير المواد الخام اللازمة للتشغيل، وهو ما مكن الشركة من استعادة مكانتها كأحد الصروح الصناعية الكبرى الداعمة للاقتصاد القومي والمتخصصة في صناعة مواسير الزهر المرن ومستلزماتها، باعتبارها منتجات استراتيجية تمثل ركيزة لمشروعات البنية التحتية بالدولة.

زيادة تصل لـ 5 جنيهات في أسعار كرتونة البيض اليوم بالمحال التجارية

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025؛ ارتفاعًا ملحوظًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي، بينما استقرت أسعار البيضة الواحدة.

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أحدث تقرير لها، فجاءت كالآتي:

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 144.2 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 110 جنيهات و180 جنيهًا.

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 5 جنيهات، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 147.5 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 125 جنيهًا و165 جنيهًا.

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.4 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية انخفاضًا ملحوظًا اليوم الأربعاء في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت انخفاضًا اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025 في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

وانخفض سعر الأرز المعبأ من إنتاج بعض الشركات، نحو جنيهين مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 30 جنيها، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 25 إلى 43 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

وانخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

3 جنيهات انخفاضًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر السكر المعبأ بنحو 3 جنيهات عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 33.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 28 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة المعبأة نحو جنيهين في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24.7 إلى 36 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة السائبة نحو 3 جنيهات في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 23.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.



جمعية مستثمري العاشر توقع بروتوكولات تعاون لدعم الصناعة



وقعت جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان اليوم الأربعاء مجموعة من اتفاقيات التعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الأهلية بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعظيم التكامل بين الجمعية وهذه الجهات بالإضافة إلى تعزيز العمل الأهلي بما يحقق الصالح العام، وذلك خلال احتفالية أقامتها الجمعية.

حضر الاحتفالية الدكتور محيى حافظ والدكتور صبحي نصر نواب مجلس الإدارة، وأيمن رضا عبد الله الأمين العام والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق وعادل الشنواني والدكتور محمد عبد العال والمهندسة إنجي فلتس والمهندس محمود سلطان أعضاء مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية.

أبرز الاتفاقيات

وأول هذه الاتفاقيات مع مؤسسة الجمهورية الجديدة فى مجال التنمية المتكاملة من حيث التدريب والصحة والمشروعات الخدمية والتمويلية والطاقة ووقع عن المؤسسة الدكتور هيثم زكريا الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وكذلك توقيع إتفاقية مع كلية البنات الازهرية فى مجال التدريب والتوظيف الطلبة الازهرية بالشركات والمصانع والمدارس ووقع الاتفاقية الدكتور حمدى هدهد عميد الكلية.

وتم توقيع إتفاقية تعاون مع ملتقى HR INSIGHT فى مجال التوظيف وخلق فرص عمل جديدة ورفع الكوادر الفنية وربطها باحتياجات المصانع ووقع الاتفاقية احمد على عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتم توقيع اتفاقية مع شركة ABS لخدمات الشحن ولتقديم خدماتها اللوجيستية والمتخصصة للمستثمرين اعضاء الجمعية ووقع الاتفاقية المهندس محمد السيد محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة الشركة

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط ترقب لصدور نتائج أعمال إنفيديا

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة يوم الأربعاء 27 أغسطس، مع تركيز المستثمرين على تقرير نتائج أعمال إنفيديا المرتقب صدوره بعد الجلسة، والذي قد يمثل نقطة تحول في سوق الأسهم الصاعدة.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية

وزاد مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.04%، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 81 نقطة، أو بنحو 0.2%. وصعد مؤشر إس آند بي 500 بنحو 0.1%. وتمثل أسهم إنفيديا حوالي 8% من مؤشر السوق العام، وفقًا لبيانات FactSet.

واستمرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في الارتفاع وسط مخاوف من محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأثير على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض معدلات الفائدة.

وتجاوز السوق إلى حد كبير خطوة ترامب غير المسبوقة بإقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك من منصبها مع إغلاق الأسهم الأمريكية جلسة الثلاثاء على ارتفاعات هادئة.

139 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا خلال 2024

عُقد اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الأول بمقر التمثيل التجارى برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى بمشاركة السفير محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل والقرن والجنوب الأفريقي ومكتب التمثيل التجارى في كمبالا عبر الفيديو كونفرانس.

الشركات وتجمعات الأعمال والجهات الوطنية المعنية

ضم الاجتماع عددًا من الشركات وتجمعات الأعمال والجهات الوطنية المعنية شملت اتحاد الصناعات - هيئة الدواء المصرية - وزارة الزراعة - هيئة الشراء الموحد - جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة - جمعية رجال الأعمال المصريين - هيئة الدواء المصرية بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص المصرية يمثلون عددًا من القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة.

التحرك نحو الأسواق الافريقية

واستهدف الاجتماع وضع رؤية متكاملة إزاء التحرك نحو الأسواق الافريقية عمومًا وبصفة خاصة السوق الأوغندي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الأوغندي الأخيرة خلال شهر أغسطس الجارى لمصر ومنتدى الأعمال المشترك الذى شرفه بالحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ويويرى موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بهدف دفع سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودعم مسارات التنمية المشتركة في القارة الإفريقية.

حماية المنافسة يستأنف حملة "اعرف حقك" للتوعية بمخالفات الزي المدرسي

استأنف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حملة "اعرف حقك مع دخول المدارس" تزامنا مع بدء اقتراب العام الدراسي الجديد، في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى التوعية بالأحكام التنظيمية للمنافسة في سوق الزي المدرسي.

وذلك من خلال بيان الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسئوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي، مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين.

وتشمل الحملة نشر مجموعة من المنشورات على الحساب الرسمي للجهاز على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال مجموعة من الرسائل النصية بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين.

ويولي الجهاز أهمية خاصة بخصوص شراء الزي المدرسي؛ لأنه أمر يمس المواطن المصري بشكل مباشر، مما يُحمِّل أولياء الأمور والطلاب أعباءً مالية ما كانوا ليتحملوها في ظل وجود منافسة حرة تتيح لهم تنوع وتعدد مصادر الحصول على السلعة وفقًا لجودتها وأسعارها دون الإجبار على اقتنائها من أماكن محددة، الأمر الذي يحد من حرية المنافسة.

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.481 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 43854 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 16032 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3856 نقطة.



مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 10809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14404 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3571 نقطة.



تعيين أيمن عصام رئيسا تنفيذيا للشئون الخارجية لمجموعة ڤوداكوم العالمية



أعلنت ڤوداكوم العالمية عن تعيين أيمن عصام رئيسًا تنفيذيًا للشئون الخارجية للمجموعة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025.

في هذا الدور الاستراتيجي الموسع، سيقود عصام الشئون الخارجية لجميع الأسواق التابعة للمجموعة في قارة أفريقيا، بما في ذلك مصر، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، كينيا، ليسوتو، موزمبيق، وتنزانيا.

السوق المصري أهم الأسواق

وسيظل السوق المصري واحدًا من أهم الأسواق التي يشرف عليها أيمن، حيث سيستمر في تلقي اهتمام خاص نظرًا لتأثيره الكبير كواحد من أكبر الأسواق في المجموعة.

وقال شاميل جوسوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة ڤوداكوم: إن خبرة أيمن ومعرفته العميقة بقطاع الاتصالات، وقدراته القيادية البارزة تجعل منه الخيار الأمثل لشغل هذا المنصب، لتعزيز جهودنا في مجال الشؤون الخارجية على مستوى القارة الإفريقية.

وزير الاتصالات: المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي تمثل بوصلة للعمل العربي المشترك

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون العربى المشترك فى مجال الذكاء الاصطناعى لم يعد ترفًا بل ضرورة حتمية؛ مشيرا إلى أهمية تعظيم مستوى التعاون العربى المشترك فى هذا المجال من خلال إطار مؤسسي، مشيرا إلى تقدم مصر باقتراح لإنشاء مجلس الوزراء العرب للذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات البازغة تحت مظلة جامعة الدول العربية ليكون منصة رفيعة لتوحيد الجهود وتنسيق السياسات وتعزيز الحضور العربى على خريطة الذكاء الاصطناعى الدولية.

المنتدى العربى الأول للذكاء الاصطناعى

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت التى ألقاها خلال فعاليات المنتدى العربى الأول للذكاء الاصطناعى الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على مدار يومين فى مدينة العلمين الجديدة برعاية وحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون العربى فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتبادل الخبرات والرؤى حول أحدث التطورات والتحديات المرتبطة بهذا المجال الحيوي.

حضر فعاليات الافتتاح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ود. إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

لماذا يواصل الدولار الصعود أمام الجنيه في البنوك المصرية؟

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والعربية الرئيسية الصعود مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية، حيث تراوح سعر الدولار بين 48.45 جنيه، و48.75 جنيه للشراء، و48.55 جنيه و48.85 جنيه للبيع.

وتترقب الأسواق المصرية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في اجتماع يوم غد الخميس، باعتباره محركا أساسيا لأسعار السلع في مصر.

تحليل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

جاء أعلى سعر للدولار في 3 بنوك هي «أبوظبي الإسلامي» و«قناة السويس» و«بنك نكست» ليصل إلى مستويات 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

ارتفاع مخصصات القروض والتمويل لبنوك قطر إلى 33 مليار ريال بنهاية يوليو 2025

أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك في قطر، الصادرة عن مصرف قطر المركزي عن شهر يوليو 2025، ارتفاع مجموع مخصص القروض والتمويلات إلى نحو 33 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.8 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من عام 2024.

كما سجلت قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة بنهاية الشهر الماضي زيادة بنسبة 15.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 19.95 مليار ريال.

وبنهاية يوليو 2025، ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية للبنوك القطرية بنسبة 5.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.41 تريليون ريال، منها 423.4 مليار ريال موجهة للقطاع العام.

بلاش تصريحات مستفزة، رسالة قوية من اقتصادي لرئيس الوزراء بشأن زيادة دخل المصريين



تصريحات رئيس الوزراء، كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن عدم صحة تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ما أشارت إليه خطة الحكومة التي وافق عليها البرلمان.

خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

وأكد هاني توفيق أن نصيب المواطن المصري من الناتج المحلي الإجمالي انخفض ولم يرتفع خلال العشر سنوات الماضية، عكس ما أشارت إليه خطة الحكومة وتصريحات رئيس الوزراء، مطالبًا رئيس الوزراء بالحرص عند إطلاق التصريحات، التي وصفها بالمستفزة.

وقال هاني توفيق في تدوينة له، عبر الفيس بوك، عن حديث رئيس الوزراء بشأن زيادة نصيب الفرد من الإجمالي المحلي: "عكس تصريح السيد رئيس الوزراء، نصيب المواطن من الناتج المحلي الإجمالي انخفض ولم يرتفع (مقومًا بالقيمة الحقيقية للجنيه) خلال العشر سنوات الماضية (لثبات قيمة الناتج وزيادة السكان)، فأرجو الحرص مستقبلًا عند إطلاق هذه التصريحات المستفزة".

الضرائب: تطوير قدرات الكوادر الضريبية ضرورة لمواكبة المعايير الدولية

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الضرائب الدولية، التي ينظمها مركز التدريب الضريبي بالتعاون مع البنك الدولي وبدعم من السفارة البريطانية.

ويأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة الارتقاء بالمنظومة الضريبية المصرية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس استراتيجية المصلحة لتعزيز الشراكة الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية العالمية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل الضريبي في مصر.

تطوير بيئة العمل الضريبي

وأعربت "رشا عبدالعال" في كلمتها الافتتاحية عن تقديرها العميق للتعاون المستمر مع البنك الدولي والسفارة البريطانية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس الحرص على تطوير بيئة العمل الضريبي ومواءمتها مع المعايير والممارسات الدولية خاصة في مجالات الاتفاقيات الدولية وتسعير المعاملات حيث أصبحت المصلحة شريكًا فاعلًا على مستوى الدول المتقدمة في بعض الجوانب الضريبية.

الإحصاء: 11.6٪ زيادة في قيمة الأجور للعاملين في القطاع العام 2023/ 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة السنوية للإحصاءات والمـؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعام 2023/ 2024.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

أولًا: قطاع الأعمال العام

- بلغت قيمـة الأصول الثابتة 1069.7 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقابل 871.3 مليــار جنيه عـام 2022/ 2023 بنسبــة زيادة قـــدرهـا 22.8٪.

- بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 142.4 مليار جنيـه عـــام 2023/ 2024، مقابل 99.3 مليــار جنيه عام 2022/ 2023 بنسبــة زيادة قدرها 43.5٪.

- بلغت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 1097.0 مليار جنيـــه عام 2023/ 2024، مقابــل 860.8 مليـار جنيــه عـام 2022/ 2023 بنسبــة زيادة قدرها 27.4٪.

ثانيًا: القطاع العــــام بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 65.3 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقابل 49.2 مليار جنيه عام 2022/ 2023 بنسبــة زيادة قـدرها 32.7٪.

- بلغــت قيمـة صافي رأس المال المستثمر 282.3 مليار جنيـه عام 2023/ 2024، مقابـل 196.4 مليار جنيه عـام 2022/ 2023 بنسبــة زيادة قـدرهــا 43.8٪.

- بلغـت قيمة الأجور 43.3 مليار جنيه عام 2023/ 2024، مقابل 38.8 مليار جنيـه عـام 2022/ 2023 بنسبة زيادة قدرها 11.6%.

