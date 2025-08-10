رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتقديم التهنئة

استقبل، اليوم الأحد، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له؛ بحضور الأمين العام ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقيةالدقي.

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وأعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلي الدكتور إسماعيل عبدالغفار، متمنيًا دوام التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.