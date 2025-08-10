الأحد 10 أغسطس 2025
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتقديم التهنئة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

استقبل، اليوم الأحد، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له؛ بحضور الأمين العام ولفيف من قضاة مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقيةالدقي.

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

وأعرب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن خالص تهانيه لرئيس مجلس الدولة متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأكد المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره إلي الدكتور إسماعيل عبدالغفار، متمنيًا دوام التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بما يحقق مزيدًا من الرفعة لوطننا الحبيب.

مجلس الدولة المستشار أسامة شلبي رئيس الأكاديمية للعلوم أكاديمية النقل البحرى احكام القضاء الإداري

