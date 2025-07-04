الجمعة 04 يوليو 2025
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اقتصاد

أبرزها السكر والأرز والشاي، أسعار السلع الغذائية تواصل الارتفاع في الأسواق

اسعار السلع الغذائية
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، واصل سعر السلع الغذائية الرئيسية الارتفاع في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<strong>اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو</strong>
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

<strong>اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو</strong>
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الأرز المعبأ نحو 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 32.2 جنيها، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 29 إلى 38  جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو</strong>
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 29.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو</strong>
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو 3 جنيهات عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 39.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو</strong>
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة المعبأة نحو جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 32.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 23 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو</strong>
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة السائبة نحو جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 27.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو</strong>
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

3 جنيهات ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي ارتفاعًا تراوح بين 23 و24.5 جنيها في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 249.1 جنيها إلى 278.9 جنيه للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي  من 210 إلى 300 جنيه

<strong>اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو</strong>
اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيه ارتفاعًا في سعر عبوة الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي ارتفاعًا تراوح بين 50 قرشًا وجنيه في العبوة وزن 40 جرامًا حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 11.3 جنيه إلى 13 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الشاي  من 9 إلى 16 جنيها.

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