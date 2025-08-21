توقيع بروتوكول تعاون بين «حماية المنافسة» والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

وقع كل من الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الدكتورة رشا راغب النائب الأول لرئيس الأكاديمية، وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب ورفع كفاءة العناصر البشرية وإعداد كوادر قادرة على النهوض بالأداء المؤسسي بما يُسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

ونصّ بروتوكول التعاون على تبادل الخبرات والتشاور بشأن الأمور ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الإنتاج العلمي من دوريات ودراسات وتقارير وبحوث ونشرات وغير ذلك، وإتاحة الفرص للعاملين بجهاز حماية المنافسة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تقدمها الأكاديمية.

وأقيمت مراسم التوقيع بمقر جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة؛ وحضرها من جهاز حماية المنافسة كل من: القاضي أحمد عبد الناصر خطاب - المستشار القانوني للجهاز، والدكتورة أسماء عزت - المستشار الاقتصادي للجهاز.

واستهل الدكتور محمود ممتاز اللقاء بتوجيه كلمة ترحيبية بالحضور، بإشادته بالمجهودات المبذولة من جانب الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية في مجال البحث العلمي والتدريب، كما أعرب عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي ترجمة للتعاون مع الأكاديمية ويعكس رغبة الجهاز في الاستفادة من كافة الفرص المتاحة لتطوير الأداء المؤسسي للعاملين بالجهاز.

ومن جانبه، وجه الدكتور مصطفى هديب، الشكر لرئيس جهاز حماية المنافسة، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع الجهاز خلال الفترة القادمة.

وفي ختام فعاليات مراسم التوقيع قام الدكتور محمود ممتاز بتسليم درع الجهاز للدكتور مصطفى هديب، تثمينًا لدور الأكاديمية باعتبارها مركزًا رائدًا في مجال التنمية البشرية في ربوع الوطن العربي، حيث تعد إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك التي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.

