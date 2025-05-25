الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025؛ انخفاضًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ تراوحت الانخفاضات في سعر كرتونة البيض بين جنيهين و6 جنيهات، مقابل استقرار سعر البيضة الواحدة.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم، الأحد 25 مايو 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار البيض البلدي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 140.6 جنيه، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 110 جنيهات و175 جنيهًا.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.3 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 140.4 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 120 جنيهًا و150 جنيهًا.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.2 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 135.6 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 جنيهًا و150 جنيهًا.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.1 جنيه للبيضة الواحدة،  فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

الأكثر قراءة

حمودة يرد على الداخلية ويزعم: حفيد الدكتورة نوال الدجوي قتل ولم ينتحر!

طفل المرور يغادر قسم شرطة المقطم بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله

تسريب بمحطة وقود برمسيس واستنفار أمني ومروري لإخلاء الطريق من المارة

عثروا عليه داخل شقته، التصريح بدفن جثة حفيد نوال الدجوي

عمرو أديب عن وفاة أحمد الدجوي: من يرث من؟ وما سر الرصاصة الغامضة؟

أسرة نوال الدجوي: منفتحون على الصلح وغاضبون مما يحدث وهذا موقفهم من جنازة أحمد

أسرة حفيد الدكتورة نوال الدجوي تنتظر أمام مشرحة زينهم لاستلام جثمانه

محامي أحمد الدجوي يكشف مفاجأة بشأن رواية أسرته حول الوفاة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار السجائر اليوم الأحد بالأسواق والمحال التجارية

يبدأ من 7 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 25 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أعراض ضربة الشمس وطرق علاجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بكاء الميت في المنام وعلاقته بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

لو مسافر حج هذا العام، 3 أمور يجب عليك القيام بها قبل الذهاب لأداء الفريضة (فيديو)

عالمة أزهرية تحذر: من يضحي بالخراف والبهائم التي تأكل القمامة آثم شرعا

المزيد
الجريدة الرسمية