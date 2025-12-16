تقرير البطالة الأمريكي يدفع الذهب للصعود وسط توقعات باستمرار خفض الفائدة

18 حجم الخط

صعدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتقارير أظهرت ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، مما عزز توقعات السوق بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مستقبلًا.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.7% إلى 4,319.05 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.6% لتصل إلى 4,349.58 دولار.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وساهم في دعم المعدن الأصفر انخفاض قيمة الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين، مما يجعله أقل كلفة للمشترين باستخدام عملات أخرى، إلى جانب التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وجاء ارتفاع البطالة إلى 4.6% في نوفمبر على الرغم من تحسن وتيرة نمو الوظائف، مخالفًا لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ثبات المعدل عند 4.4%، ويعزى هذا الارتفاع جزئيا إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي المصاحبة للسياسات التجارية.

توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وعلّق "بوب هابركورن" من آر جي أو فيوتشرز قائلا: "هذه البيانات تمنح الاحتياطي الفيدرالي سببا إضافيا لخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيكون في مصلحة الذهب".

وبدأت توقعات السوق تتجه نحو مزيد من التيسير النقدي، حيث ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في يناير وفقا لأداة "فيد ووتش"، ولا تزال العقود الآجلة تشير إلى توقع خفضين محتملين للفائدة خلال العام المقبل.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم الأمريكية المقررة هذا الأسبوع لمزيد من الإشارات حول سياسة الفائدة.

في سياق متصل، شهدت المعادن الأخرى أداء متفاوتا، حيث تراجعت الفضة بينما قفز البلاتين إلى أعلى مستوى له في أكثر من عقد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.