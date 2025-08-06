بمشاركة مبادرة "ابدأ أديو"، جمعية مستثمري العاشر تختتم الدورة التدريبية المؤهلة لسوق العمل

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي نظمتها جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" بهدف تأهيل 250 طالبا وطالبة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والراغبين في الالتحاق بمنظومة التعليم المزدوج، وتعزيز المهارات الفنية والصحية للطلاب وتوجيههم نحو سوق العمل.

شهد اختتام الدورة حضور كل من: الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة، والمهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة، والدكتورة هالة صلاح الدين، مدير عام الجمعية، وحمدي سلامة، مدير الإدارة التعليمية، والدكتور منصور وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة “ابدأ”، ومي الشيخ مدير إدارة تمييز الأداء بشركة “ابدا اديو”.

وأكد الدكتور صبحي نصر أن مبادرة “ابدأ اديو” تستهدف الوقاية والسلامة داخل بيئة العمل لتقليل الحوادث وتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية، والإسعافات الأولية، وتوعيتهم بإجراءات الوقاية داخل بيئة العمل، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحقيق بيئة تعليمية ومهنية آمنة.. كما تسعى المبادرة لغرس السلوكيات الإيجابية وبناء شخصية فنية واعية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، ومؤهلة للالتحاق بالكليات التكنولوجية والفنية.

وأضاف أن الدول المتقدمة في مجال الصناعة كانت بسبب اهتمامها بالتعليم الفني؛ لافتا إلى أن هناك 10 أوائل على مستوى الجمهورية من التعليم المزدوج، ومن أبناء العاشر من رمضان.

وقال الدكتور صبحي نصر: إن الحكومة المصرية تهتم بالتعليم الفني من أجل نهضة الصناعة الوطنية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التعليم الفني مفتاح المستقبل لخريج مدرَّب ومؤهل

فيما أشار المهندس عادل اسماعيل إلى أهمية الصحة والسلامة المهنية في حياه المجتمع الصناعي الناجح، مؤكدًا أن مدينة العاشر من رمضان تُعتبر كبرى المدن الصناعية في توفير فرص العمل للشباب، لافتًا إلى أن التعليم المزدوج يمثل أحد أهم المسارات التي تدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي، ما يؤهل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بثقة وكفاءة، موضحًا أن التعليم الفني هو مفتاح المستقبل لخريج مدرَّب ومؤهل.

وأكد المهندس محمود سلطان أن فرصة خريجي التعليم المزدوج في العمل داخل المصانع افضل من خريجي التعليم الصناعي، على اعتبار أن طالب التعليم المزدوج يدرس عمليا في المصنع خلال فترة الدراسة.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم الـ10 الأوائل المؤهلين للجامعات المصرية، وهم من الفتيات، وكذلك منح المشاركين شهادات تدريب، وهدايا وجوائز تحفيزية للطلاب المتميزين، في إطار حرص جمعية المستثمرين على ترسيخ قيم التميز والانضباط وتشجيع الشباب على مواصلة التطور المهني.

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