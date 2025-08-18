أخبار مصر اليوم: تجديد تكليف حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.. القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط.. محافظ الجيزة يشكل لجنة لحصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

رهانات خاسرة للمزارعين، خبير يكشف سبب تراجع أسعار البطاطس

قال المهندس خالد عبد الصمد خبير زراعة البطاطس: إن الانهيار الحالي الذي يضرب أسعار محصول البطاطس، يعود لعدة أسباب تراكمت منذ الموسم الماضي، وتلقي بظلالها الآن على سعر البطاطس في الحقول وثلاجات التخزين.

وتابع عبد الصمد في تصريحات لـ “فيتو”، أن ارتفاع الكميات المصدرة من البطاطس خلال العام الجاري، والتي اقتربت من 1.3 مليون طن لأول مرة في تاريخ مصر، هي أحد الأدلة على تراجع أسعار البطاطس، حيث تزيد صادرات المحاصيل بالتزامن مع انخفاض سعرها محليا، إلى جانب أن الكميات المصدرة لا تتجاوز الـ20% من إجمالي الإنتاج المحلي الذي يزيد على 5 ملايين طن سنويا.

وأشار إلى ان الأزمة بدأت مع تراجع كميات تقاوي البطاطس الواردة خلال العام الماضي والتي تبعها تراجع في الكميات المطروحة في السوق وارتفاع سعر البطاطس من الحقل الى 20 جنيها للكيلو وهو ما أدى الى عزوف المستهلكين عن شراء كميات من البطاطس وتسبب في ركود بالأسواق.

زراعة مساحات كبيرة أضيفت إلى الكميات المتبقية والمخزنة

وتابع أن هذا ما اضطر عدد كبير من المزارعين إلى تخزين كميات كبيرة من البطاطس في الثلاجات خلال الصيف الماضي على أمل ارتفاع أسعارها مع نهاية العام، لكن اصطدمت تلك الآمال مع ارتفاع إنتاجية البطاطس في العروة المبكرة المزروعة بسبب تحسن الأحوال المناخية في شهر سبتمبر والتي تحصد في ديسمبر من كل عام وهو ما أحدث حالة من الوفرة الكبيرة داخل السوق وتسبب في تراجع الأسعار بشكل كبير.

وزيادة على ذلك شهد العام الجاري في بدايته حيث تم استيراد قرابة 200 ألف طن تقاوى بطاطس بزيادة 49.5% عن العام الماضى، وهو ما تسبب في زراعة مساحات كبيرة أضيفت إلى الكميات المتبقية والمخزنة من إنتاج العام الماضي وهو ما زاد من أزمة سوق البطاطس في مصر، وانهار سعر الكيلو إلى 5 جنيهات فقط للكيلو وهو سعر يسبب خسائر كبيرة لمزارعين.

وأوضح عبد الصمد عدد من العوامل الأخرى التي تسببت في حالة الوفرة في سوق البطاطس العام الجاري ومنها التراجع الكبير في إصابات البطاطس بالندوة المبكرة وهو أخطر الآفات الزراعية التي تصيب البطاطس وتتسبب في تراجع إنتاجيتها بشكل كبير، إلى جانب أن عدد كبير من شركات إنتاج البطاطس قررت زراعة البطاطس المخزنة مرة أخرى في الأراضي الصحراوية بعد تراجع سعرها لتفادي الخسائر القريبة وأملا في مكسب بعيد لكن لم تأتي الرياح بما تشتهي تلك الشركات وزادت الأزمة وتراجعت الأسعار.

وطالب عبد الصمد الدولة بأن يكون لها دور إيجابي في أزمات المزارعين وخسائرهم والتدخل في حالة خسارة المزارع أيضا كما تتدخل في حالات أخرى لصالح المستهلك عند ارتفاع الأسعار في حالات تراجع الإنتاجية.

القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط وبيان ناري من عمداء الكليات

أثارت إحدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بأسيوط، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها عبر صفحتها الشخصية “ فيس بوك” نداء استغاثة إلي فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأوضحت الباحثة أنها تعرضت “لحجب الراتب الخاص بها” بقرار من الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، وإحالتها للتحقيق بسبب ما تنشره على صفحتها الشخصية من أبيات “ الشعر”، مشيرة إلي أنه جمعها لقاء بنائب رئيس الجامعة طالبها خلاله بضرورة وقف ما تنشره من شعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لأنه حسب وصف رئيس الجامعة لها يعد من باب “المجون”.

بيان عمداء جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي

وفي هذا السياق أصدر عمداء كليات الوجه القبلي بيان للرد على الواقعة أكدوا خلاله أنه لوحظ في الآونة الاخيرة قيام أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر بعض المنشورات التي تنال من بعض قيادات الأزهر الشريف بغير وجه حق أو دليل - حسب وصفهم-

وأشار العمداء في بيانهم أن الهدف من ورائه تشويه صورة الأزهر، وتحقيق بعض المكاسب الشخصية، وذلك في الوقت الذي يجب أن نتكاتف جميعًا في مواجهة الأخطار الخارجية التي تهدد أمن الوطن وتنال من استقراره.



وتابع البيان:" وإزاء هذه المنشورات غير اللائقة توقع ناشريها تحت طائلة القانون، وليعلم هؤلاء بأنه لم يعد في قوس الصبر منزع".



وأعلن عمداء فرع الجامعة للوجه القبلي ثقتهم التامة في قيادة الجامعة رئيسًا ونائبًا لفرع الجامعة للوجه القبلي، مؤكدين أنهم لا يدخرون وسعا ولا يبخلون جهدًا في رفع شأن الجامعة في المحافل الداخلية والخارجية تحت القيادة الحكيمة الراشدة لفضيلة مولانا الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.

رد نائب رئيس جامعة الأزهر على واقعة المعيدة



ومن جانبه رد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر على الواقعة، مشيرًا إلى أن الباحثة رفضت الخضوع لجلسات التحقيق التي حولت لها، مشيرا إلى أن قرار وقف راتبها، جاء بناء على مذكرة رسمية من عميد كليتها، وأنه وقع على المذكرة بعبارة “ الموافقة بحسب ما تسمح به اللوائح”

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أنه تعامل مع الباحثة بصفة “الأب” الناصح لها، وأنه طلب منها العدول عن الملاحظات التي تؤخذ عليها حفاظًا على مستقبلها الأكاديمي، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

محافظ الجيزة يُشكل لجنة لحصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة مختصة بمراجعة حصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية) وذلك طبقًا للضوابط المحددة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025 ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء واستنادًا إلى البيانات الواردة من الأحياء والمراكز والمدن على أن يتم إعداد تقرير بنتائج الأعمال خلال المدة القانونية المحددة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة التي يرأسها نائب المحافظ وتضم في عضويتها كلًا من السكرتير العام والمستشار القانوني ومعاون المحافظ ورئيس مدينة الجيزة والمشرف على إدارة التخطيط العمراني ومدير مديرية الإسكان والمرافق وممثل الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدير مديرية الضرائب العقارية ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس جهاز شبكات المرافق وممثل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وممثل الشركة المصرية للاتصالات وممثلي شركات الغاز الطبيعي ومدير إدارة التخطيط العمراني ومدير المكتب الهندسي ومدير عام الشؤون المالية ومدير عام الشؤون القانونية وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم

ويأتي القرار بناءً على الاطلاع على قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقوانين المنظمة لإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز

كما تضمن القرار تشكيل لجان فرعية في الأحياء والمراكز والمدن برئاسة رئيس الحي أو المركز أو المدينة وعضوية النائب المختص بالإضافة إلى مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والأملاك والتخطيط العمراني والشؤون القانونية والمتابعة والشؤون المالية والطرق وممثلين عن مديرية الطرق ومأمورية الضرائب العقارية وشركات المرافق وآخرين ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم

وكلف محافظ الجيزة اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة متوسطة اقتصادية) وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025

وشمل القرار الضوابط والمعايير المتبعة في التقسيم والتي تتضمن الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشارع ومستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات والمرافق المتصلة بالعقارات مثل مياه الشرب والكهرباء والتليفونات إلى جانب شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة كما يؤخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وغيرها من المعايير التي تراها اللجنة ضرورية عند إجراء التقسيم على أن تنتهي الأعمال خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

وفي ختام البيان وجّه محافظ الجيزة نائب المحافظ بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية وإنهاء الإجراءات اللازمة لبدء عمل اللجان على الأرض فورًا بما يضمن الانتهاء من أعمال التقسيم والإعلان عن القيم الجديدة في أقرب وقت

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة في تقدير القيمة الإيجارية طبقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة بما يسهم في تحقيق التوازن المجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف مشددًا على ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنهاء أعمال اللجان.

نص القرار الجمهوري بتجديد تكليف حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 435 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.

وجاء نص القرار كالتالي "إنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 367 لسنة 2022، رقم 346 لسنة 2023، رقم 343 لسنة 2024.

يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2025، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.



