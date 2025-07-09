بعد تراجع معدل التضخم لأول مرة منذ 3 أشهر.. أسواق المال تترقب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا بشأن أسعار الفائدة.. وخبير: البنك المركزي بحاجة للتريث.. والتثبيت هو القرار الأقرب

تتجه أعين الملايين من المصريين صوب مبنى البنك المركزي غدا الخميس انتظار ما سيسفر عنه قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية لمناقشة اسعار الفائدة.

احتمالية ضعيفة بشأن تخفيض أسعار الفائدة

وتسير التوقعات في اتجاهين لا ثالث لهما، حيث يزداد الحديث بين الخبراء عن إمكانية اتجاه أعضاء اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة وهناك احتمال ضعيف بتخفيض أسعار الفائدة والمضي خطوات في النهج الذي بدأه البنك المركزي خلال الاجتماعات الأخيرة لمناقشة أسعار الفائدة.

تراجع التضخم لأول مرة منذ 3 أشهر

كما صدر بيان التضخم عن شهر يونيو؛ إذ أوضحت المؤشرات تراجع التضخم لأول مرة منذ 3 أشهر إلى 14.4% خلال شهر يونيو 2025، وسيكون ذلك علامة فاصلة في تحديد مصير اسعار الفائدة وماذا ستكون عليه في اجتماع البنك المركزي.

تراجع معدل التضخم في يونيو

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سالب 0.1% في يونيو 2025 مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.9% في يونيو 2025 مقابل 16.8% في مايو 2025.

البنك المركزي يعلن تراجع التضخم

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.2% في يونيو 2025 مقابل 1.3% في يونيو 2024 و1.6% في مايو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025.

البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إنه في ضوء المستجدات الاقتصادية المحلية والدولية، أرى أن البنك المركزي المصري سيميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب في 10 يوليو 2025.

التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر

وأضاف أن التضخم لا يزال يمثل التحدي الأكبر، إذ تسارع المعدل السنوي إلى 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%. ومع الزيادات المنتظرة في أسعار الكهرباء والمحروقات اعتبارًا من يوليو، يُتوقّع أن تزداد الضغوط التضخمية، ما يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت مخاطرة غير محسوبة.

البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة

وقال الخبير الاقتصادي على الصعيد الجيوسياسي: رغم أن التوتر بين إيران وإسرائيل شهد تهدئة نسبية، إلا أن المشهد الإقليمي لا يزال هشًّا. البنك المركزي بحاجة للتريث وعدم الانجرار وراء قرارات متسرعة قد تربك الأسواق، خاصة في حال ارتفعت أسعار النفط مجددًا وتأثّر الجنيه وميزان المدفوعات.

الأسواق المالية في مرحلة إعادة التوازن

وتابع ابو الفتوح أن الأسواق المالية أيضًا في مرحلة إعادة التوازن، بعد انخفاض متوسط عوائد أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%. التثبيت سيوفر "استراحة" تسمح للسوق بهضم التخفيضات السابقة (3.25% منذ بداية العام)، دون إحداث اضطراب جديد.

المركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري

واستطرد قائلا: رغم تحسّن بعض المؤشرات مثل زيادة الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، فإن التضخم المستورد لا يزال قائمًا، والمركزي بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري.

تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا

وقال في تقديري، تثبيت الفائدة في يوليو هو القرار الأكثر توازنًا، لا لغياب الرغبة في دعم النمو، بل لأن الوقت الحالي يتطلب الحذر والمرونة لاحقًا. قد تستأنف دورة الخفض في الربع الأخير من العام إذا سمحت بذلك المؤشرات كاستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار البترول.

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