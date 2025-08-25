الثلاثاء 26 أغسطس 2025
اقتصاد

انخفاض الأسهم الأمريكية في بداية الأسبوع وسط ترقب وول ستريت تقرير أرباح إنفيديا

الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية

انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند افتتاح وول ستريت مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال شركة إنفيديا Nvidia، اليوم الاثنين.

وجاء ذلك بعد أن قفز مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستويات قياسية في ختام الأسبوع الماضي بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة.

تراجع الأسهم الأمريكية 

انخفض مؤشر داو جونز، المؤلف من 30 سهمًا، بمقدار 121 نقطة، أي بنسبة 0.3%، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3%.

واصلت أسهم إنتل Intel ارتفاعها يوم الاثنين قبل أن تتراجع في أعقاب كشف وزير التجارة هوارد لوتنيك يوم الجمعة أن الحكومة الأمريكية استحوذت على حصة 10% في شركة صناعة الرقائق. 

قد يكون هذا مؤشرا على المزيد من الخطوات القادمة من إدارة ترامب، حيث صرّح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم الاثنين بأن هذه الحصة جزء من استراتيجية شاملة لإنشاء صندوق ثروة سيادي.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني لبرنامج "سكواك بوكس" على قناة سي إن بي سي: "أنا متأكد من أنه في مرحلة ما، ستكون هناك المزيد من الصفقات، إن لم يكن في هذا القطاع، ففي قطاعات أخرى".

وأكد الرئيس دونالد ترامب هذا الرأي، قائلا صباح الاثنين إنه سيعقد صفقات مثل حصة إنتل "طوال اليوم".

يوم الجمعة، قفزت الأسهم الأمريكية في آخر جلسات الأسبوع منهية سلسلة جلسات خاسرة، وقد حولت هذه الارتفاعات الجماعية إلى مكاسب أسبوعية، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال خطابه المرتقب في جاكسون هول.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعًا حادًا بفضل تصريحات باول. وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت أسهم ميتا وألفابت وأمازون بأكثر من 2% لكل منها. وقفزت أسهم تسلا بنحو 5%.

في الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في وايومنج، قال باول في خطابه الفاتر إنه على الرغم من أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال منخفضًا، فمع بقاء السياسة النقدية في نطاق التقييد، فإن التوقعات الأساسية وتغير ميزان المخاطر قد يستدعيان تعديل موقفنا من السياسة النقدية.

وقال رئيس البنك المركزي إن ميزان المخاطر يبدو أنه يتحول بين التزام الاحتياطي الفيدرالي المزدوج بالتوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مشيرا إلى أن هناك تغييرات جذرية في سياسات الضرائب والتجارة والهجرة.

قال آدم كريسافولي، مؤسس شركة "فايتال نوليدج": "لقد رأينا بوادر تحول محتمل في أسهم التكنولوجيا نحو أسهم دورية وقيمة، وبالتالي، بقدر ما نرى المزيد من التوقعات لدورة تخفيف من جانب الاحتياطي الفيدرالي، يمكن أن يستمر هذا التحول في أسهم التكنولوجيا، وهذا يضع ضغطا كبيرا على أهم التقارير الصادرة يوم الأربعاء المقبل".

