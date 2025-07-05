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اقتصاد

يصل لـ 5 جنيهات، ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت 5 يوليو 2025

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025؛ ارتفاعًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات في سعر كرتونة البيض بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم السبت 5 يوليو 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في أحدث تقرير لها، فجاءت كالآتي:

 

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 147.7 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 115 جنيهات و160 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.8 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 3.8  جنيه إلى 8 جنيهات للبيضة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 144 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 125 جنيهًا و150 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 5.5 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.1 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4.4 جنيه إلى 5.5 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 138.4 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 جنيهًا و145 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 5.5 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.1 جنيه للبيضة الواحدة،  فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 5.5 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

 

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