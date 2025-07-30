على غرار الفيدرالي، مصرف قطر المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 4.60%

قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة كما هي، لتواصل استقرارها للمرة الخامسة خلال 2025، بعد ثلاث مرات من الخفض في العام الماضي.

وثبت المصرف سعر الفائدة على الإيداع عند 4.60%، وعلى الإقراض عند 5.10%، وعلى عمليات إعادة الشراء عند 4.85%، وسجل معدل التضخم في ديسمبر 2024 تراجعًا إلى 0.24%، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%.

الفيدرالي الأمريكي يثبت الفائدة

جاء ذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.50%، وهو القرار المتوقع في خامس اجتماعاته للعام الجاري، في أعقاب سلسلة تخفيضات نهاية 2024.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، التي تفاقمت خلال الأشهر الماضية بفعل السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة بعد فرضه رسومًا جمركية على عدد من الدول.

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