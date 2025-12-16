أخي ساهم في مصاريف زواجي ثم طلب مني أني أردهم بسعر اليوم فما حكم ذلك؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

18 حجم الخط

رد الشيخ عويضة عثمان أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال لسيدة تدعى هدى من محافظة الإسكندرية، قالت فيه: " أخي ساعدني فى زواجي منذ 15 سنة مضت، ولكنه يطالبني برد الأموال التى أنفقها فى جهازي بسعر اليوم، بعد وفاة أبي، فما حكم الشرع فى ذلك؟".



وقال أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، إنه من الجيد أن يقف الشاب بجوار أخته ويساعدها فى عرسها حتى لو كان والدهما على قيد الحياة، موضحا: " الفتاة عندما تجد شقيقها يساهم فى جهازها تغمرها الفرحة، والفخر بذلك".



وأضاف: " مساعدة الأخ فى زواج أخته نوع من أنواع البر، وهناك شباب يؤخرون زواجهم، لكى يزوجوا أخواتهم البنات"، موضحا: " ما حدث ليس تجارة، فلماذا تنكث العمل بعد ما عملت عملا طيبا وقدمت معروفا جميلا، وأدخلت السرور والفرح على قلب والدك والآن تدخل الحزن على أختك".



وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: " لا يجوز أن يسترد الشاب الأموال التى دفعها فى زواج أخته لأنه مال تبرع، فلم يطلب منك أحد فعل ذلك فما فعلته كان مساعدة منك لوالدك، ولو عدنا إلى الوراء فسنجد أن والدك فعل معك أكثر من ذلك، فلا يجوز لك أن تطالب بأى شيء أو تحرم شقيقتك من الميراث".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.