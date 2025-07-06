الأحد 06 يوليو 2025
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اقتصاد

13.9 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي الإجمالي 2023-2024، والصادرات 44.8 مليار دولار

الجنية المصرى
الجنية المصرى

استعرض تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  أهم المؤشرات  الاقتصادية والسكانية،  والتى تضمنت  أبرز المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن.

وجاءت المؤشرات الاقتصادية كالتالي:  

• بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالى بسعـر الســـوق بالأسعـــار الجاريـــــة 13902.6 مليـــار جنيـــه لعـــام (2023/2024  (مقابل 2130 مليار جنيه لعام ) 2013/2014 (بنسبة زيادة قدرها 552.7%.
• بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى 130.5 الف جنيه لعام)2023/2024(مقابل 23.3 الف جنيه لعام) 2013/2014 ( بنسبة زيادة قدرها 460.1 %.
• بلغت الصادرات المصرية 44.8 مليار دولار خلال عام2024 مقابل 27.6 مليار دولار عام2014 بنسبة زيادة قدرها 62.3%.
• بلغ حجم التجارة الخارجية 139.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 101.6 مليار دولار عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 37.2 %.
• بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 47.3 % عام 2024 مقابل 37.4 لعام 2014. 
• بلغت قيمة الإنتاج النباتي 1065.2 مليار جنيه عام 2023 مقابل 171.0 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 522.9%.
• بلغت قيمة الإنتاج الحيواني 608.1 مليار جنيه عام 2023 مقابل 112.2 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 442.0 %.
• بلغت قيمة الإنتاج السمكي 123.3مليار جنيه عام 2023 مقابل 22.3 مليار جنيه عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 452.9 %.

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الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الناتج المحلي الإجمالي ة الإنتاج النباتي

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