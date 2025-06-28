السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الكرتونة ترتفع 3.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم السبت الموافق 28 يونيو 2025؛ ارتفاعًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات في سعر كرتونة البيض بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم السبت 28 يونيو 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

 

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 146.7 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 110 جنيهات و160 جنيهًا.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.5 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 142.8 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 120 جنيهًا و150 جنيهًا.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 5.5 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.1 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4.75 جنيه إلى 5.5 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 136.7 جنيه، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 جنيهًا و145 جنيهًا.

<span style=
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 5.5 جنيه للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5 جنيهات للبيضة الواحدة،  فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 5.5 جنيه للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

الأكثر قراءة

مفكرش يتحرك، إكرامي يشن هجومًا على الشناوي بعد خروج الأهلي من مونديال الأندية (فيديو)

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 يونيو 2025

قرار جمهوري بالموافقة على قرض إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي - بلبيس بقيمة 35 مليون يورو

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفلفل وارتفاع مفاجئ للبامية

سعر الفاكهة اليوم السبت، ارتفاع جديد في التفاح البلدي والمشمش يسجل 80 جنيها

الكرتونة ترتفع 3.5 جنيه، أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق

أخبار مصر: مشهد وقصتان تهز مصر بحادث المنوفية، ترامب يحدد نهاية حرب غزة، الثانوية العامة تنهي حياة طالبين بالدقهلية

اَخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي في الزمالك

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. انطلاق دور الـ16 في كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بطول العمر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 28 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية