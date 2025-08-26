الأربعاء 27 أغسطس 2025
خارج الحدود

ترامب يهاجم رئيس الفيدرالي ويلوّح بتغييرات كبرى في قيادته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض لتخفيف أعباء الإسكان، مشيرًا إلى احتمال نقل العضو ستيفن ميران إلى منصب داخل الاحتياطي الفيدرالي يتمتع بولاية أطول وأكثر استقرارًا.

 

ترامب: جيروم باول سيغادر منصبه بسرعة

وأضاف ترامب أنه يملك "أشخاصًا جيدين" ليحلّوا محل ليزا كوك، التي قال إنها "ارتكبت مخالفة"، مؤكدًا أن رئيس الفيدرالي جيروم باول سيغادر "بسرعة، ولحسن الحظ".

 

ترامب: مستعدون لمعركة قانونية بشأن كوكب

وفي إشارة إلى احتمالات المواجهة، شدد ترامب على أن إدارته مستعدة لمعركة قانونية بشأن ليزا كوك، ما يعكس نية البيت الأبيض إعادة تشكيل تركيبة المجلس الاحتياطي الفيدرالي بما يتماشى مع سياساته الاقتصادية.

 

تحسن العلاقات الأمريكية الصينية

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى تحسن العلاقات مع الصين، قائلًا إن "الصين تحترمنا مجددًا" وإن قنوات التواصل بين البلدين تسير بشكل جيد، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية الدولية.

