أبرزها السكر والشاي والمكرونة، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت انخفاضًا في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

وانخفض سعر الأرز المعبأ من إنتاج بعض الشركات، وتراوحت الانخفاضات بين 1.5 جنيه وجنيهين مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 32.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 28 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيهين، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 24.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

4 جنيهات انخفاضًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما انخفض سعر السكر المعبأ بنحو 4 جنيهات عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 32.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة المعبأة نحو 2.5 جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 29.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة السائبة نحو 3 جنيهات في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 22.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

10 جنيهات انخفاضًا في سعر الشاي بالأسواق

كما انخفض سعر الشاي نحو 10 جنيهات في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 220 جنيها إلى 251 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 210 إلى 270 جنيها.

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