الكمثرى فاكهة صيفية تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي

فوائد الكمثرى، الكمثرى من الفواكه الموسمية التي لها عشاق كثيرون لمذاقها اللذيذة ونكهتها المميزة، وتستخدم في صناعة الحلوى.

وفوائد الكمثرى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية والعناصر المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكمثرى من الفواكه اللذيذة والمنعشة التي يفضلها الكثيرون بفضل مذاقها الحلو وقوامها العصيري، كما أنها من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تجعلها خيار صحي للحفاظ على الجسم في حالة جيدة.

القيمة الغذائية للكمثرى

وأضاف السيد، وتعد الكمثرى من الفواكه القديمة التي عرفت منذ آلاف السنين، حيث كانت تزرع في أوروبا وآسيا وتعتبر رمز للصحة والطاقة، فهى تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات مثل فيتامين C الذي يعزز المناعة ويحمي الخلايا من الأكسدة، وفيتامين K الذي يلعب دورا مهما في تخثر الدم وصحة العظام، كما تحتوي على معادن مهمة مثل البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، والنحاس الذي يساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

فوائد الكمثرى للصحة

وتابع، أن من فوائد الكمثرى للصحة:-

الكمثرى من الفواكه الغنية جدا بالألياف الغذائية وخاصة الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن هذه الألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحمي من مشكلات القولون.

الألياف والبوتاسيوم الموجودان في الكمثرى يلعبان دور فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، والحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، كما أن مضادات الأكسدة في الكمثرى، مثل الفلافونويدات، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الكمثرى من الفواكه منخفضة السعرات الحرارية، حيث تحتوي الثمرة المتوسطة على حوالي 100 سعرة فقط، كما أن الألياف تجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في تقليل تناول الطعام وبالتالي دعم عملية إنقاص الوزن.

احتواء الكمثرى على فيتامين C ومضادات الأكسدة يجعلها وسيلة فعالة لتعزيز جهاز المناعة، ومقاومة الالتهابات والأمراض المختلفة مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

الكمثرى غنية بالماء والفيتامينات التي تساعد على ترطيب البشرة ومنحها النضارة، كما أن مضادات الأكسدة تحمي الجلد من علامات التقدم في العمر والتجاعيد المبكرة.

على الرغم من طعمها الحلو، إلا أن الكمثرى تعتبر خيار مناسب لمرضى السكري لاحتوائها على مؤشر جلايسيمي منخفض، أي أنها لا تسبب ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، كما أن الألياف تبطئ امتصاص الجلوكوز، مما يساعد على التحكم في مستويات السكر.

الكمثرى تحتوي على معادن مثل الكالسيوم، البورون والمغنيسيوم، وهي عناصر مهمة لدعم كثافة العظام والوقاية من هشاشة العظام خاصة مع التقدم في العمر.

تعد الكمثرى من الفواكه المفيدة للمرأة الحامل، حيث تحتوي على حمض الفوليك الذي يقلل من خطر العيوب الخلقية للجنين، كما أن الألياف تساعد على تقليل الإمساك الشائع خلال فترة الحمل.

نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الماء، فإن الكمثرى تساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم خاصة في فصل الصيف، مما يدعم وظائف الأعضاء المختلفة ويحافظ على توازن السوائل.

نصائح لتناول الكمثرى

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول الكمثرى طازجة للحفاظ على قيمتها الغذائية، ويمكن إضافتها إلى السلطات أو العصائر أو الحلويات الصحية، مع ضرورة غسل الثمرة جيدا قبل الأكل، خاصة إذا كانت القشرة ستؤكل، لأنها غنية بالألياف.

