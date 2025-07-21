فوائد الكمثرى، تقوي العظام والمناعة وتحمي من السرطان

فوائد الكمثرى، الكمثرى من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة تؤكل على حالتها أو تستخدم في تزيين الحلوى.

وفوائد الكمثرى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكمثرى، من الفاكهة اللذيذة والمغذية التي تحظى بشعبية واسعة حول العالم، وتتميز بمذاقها الحلو وقوامها الناعم، وتتوفر بأنواع متعددة، مثل الكمثرى الخضراء والصفراء والحمراء، إلى جانب طعمها المميز، فإن الكمثرى غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في دعم صحة الجسم والوقاية من الأمراض.

فوائد الكمثرى للصحة

فوائد الكمثرى للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الكمثرى التى تدفعنا لتناولها:-

تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وخاصة النوع القابل للذوبان، مثل البكتين، والذي يساعد على تحسين عملية الهضم، وتنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في القولون.

الألياف والمركبات النباتية الموجودة في الكمثرى تسهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين ضغط الدم بفضل احتوائها على البوتاسيوم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تحتوي الكمثرى على مجموعة من مضادات الأكسدة مثل فيتامين C الذي يعزز المناعة ويحمي الخلايا، والفللافونويدات التي تحارب الالتهابات وتحسن صحة الأوعية الدموية، والبيتا كاروتين واللوتين، وهما مفيدان لصحة الجلد والعينين.

تتميز الكمثرى بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنها لا ترفع مستويات السكر بسرعة في الدم، وتحتوي على ألياف تبطئ امتصاص السكر، وتعتبر مهمة لمرضى السكري ضمن نظام غذائي متوازن.

تعد الكمثرى فاكهة مثالية لمن يتبعون حمية غذائية، حيث أنها قليلة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف التي تمنح إحساس بالشبع لفترة أطول، وتحفز عملية التمثيل الغذائي.

بفضل محتواها من فيتامين C والنحاس ومضادات الأكسدة، تعمل الكمثرى على تقوية جهاز المناعة، ومقاومة العدوى ونزلات البرد، وتسريع التئام الجروح.

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الكمثرى، خاصة فيتامين C، تساهم في تحفيز إنتاج الكولاجين، وتحسين مرونة الجلد، والوقاية من التجاعيد والبقع الداكنة.

الكمثرى تحتوي على عناصر مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، وفيتامين K، وهذه العناصر تلعب دور في الحفاظ على كثافة العظام والوقاية من هشاشتها.

تساعد على إزالة السموم من الجسم، كونها مدرة للبول وغنية بالماء والألياف، فإن الكمثرى تساهم في تنظيف الكلى والكبد، زتساعد في إزالة السموم من الجسم بطريقة طبيعية.

تشير بعض الدراسات إلى أن الكمثرى تحتوي على مركبات نباتية مثل الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك التي تحارب الجذور الحرة،وتقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل القولون والثدي.

شروط تناول الكمثرى

وتابع، أنه يفضل تناول الكمثرى بقشرتها، حيث تحتوي على معظم الألياف والمركبات المفيدة، ويجب غسلها جيدا قبل الأكل للتخلص من أي مبيدات، مع ضرورة الاعتدال في تناولها، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

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