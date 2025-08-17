فوائد الفشار، تسالى صحية لذيذة يعشقه الكبار والصغار

فوائد الفشار، الفشار من التسالى اللذيذة الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يعشقه الكبار والصغار لمذاقه المميز ويقدم بنكهات مختلفة.

وفوائد الفشار، عديدة لقيمته الغذائية العالية، كما أنه قليل السعرات الحرارية وهو تسالى صحية للكبار والصغار بشرط تناوله بدون ملح.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الفشار، هو وجبة خفيفة لذيذة ومحبوبة في جميع أنحاء العالم، لا سيما عند مشاهدة الأفلام أو في أوقات التسلية، ورغم أن الكثيرين يعتبرونه مجرد تسلية، إلا أن الفشار في الحقيقة يحمل فوائد صحية مدهشة إذا تم إعداده بطريقة صحية دون الإفراط في إضافة الزبدة أو الملح أو السكر.

القيمة الغذائية للفشار

وأضافت منى، أن الفشار عبارة عن حبوب ذرة يتم تسخينها لتنفجر بفعل الحرارة، ويعد من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف الغذائية، كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، منها:

فيتامينات: مثل فيتامين B1 (الثيامين) وفيتامين B3 (النياسين) وفيتامين B6.

معادن: كالحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، والزنك.

مضادات الأكسدة: مثل مادة البوليفينول المفيدة في حماية الجسم من الجذور الحرة.

فوائد الفشار الصحية

وتابعت، أن من فوائد الفشار التى تدفعنا لتناوله:-

الفشار يحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو ما يساعد في التحكم بالوزن.

الألياف الموجودة في الفشار تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ودعم صحة الأوعية الدموية، وتحسين الدورة الدموية.

الفشار من الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات الحرارية إذا تم تحضيره بدون زيوت أو إضافات دهنية، حيث يعطي إحساس بالشبع بفضل الألياف، مما يقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام.

الفشار يحتوي على مركبات البوليفينول، وهي مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

تساعد مضادات الأكسدة في الوقاية من أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يحتوي الفشار على معادن مهمة مثل الفوسفور والمغنيسيوم، وهي ضرورية للحفاظ على قوة العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام خاصة مع التقدم في العمر.

احتواءه على الكربوهيدرات المعقدة يوفر طاقة تدريجية للجسم، وهو مناسب كوجبة خفيفة قبل النشاط البدني أو أثناء الدراسة.

المعادن والفيتامينات الموجودة في الفشار، خاصة الزنك، تدعم إنتاج الكولاجين وتجدد خلايا البشرة.

مضادات الأكسدة تقلل من علامات الشيخوخة المبكرة.

أفضل طريقة لتناول الفشار

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه للاستفادة من فوائد الفشار دون أضرار، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

حضريه في المنزل باستخدام القليل من الزيت أو باستخدام الهواء الساخن.

تجنب الإضافات الضارة مثل كميات كبيرة من الزبد أو الملح أو الكراميل الصناعي.

يمكن إضافة نكهات صحية مثل القليل من زيت الزيتون أو الأعشاب الطبيعية كالزعتر أو الروزماري.

أضرار الفشار عند تحضيره بطريقة غير صحية

وأضافت الدكتورة منى، أنه على الرغم من فوائده، إلا أن الفشار قد يصبح ضار إذا:

أضيفت له كميات كبيرة من الملح، مما قد يرفع ضغط الدم.

تم قليه في زيوت مهدرجة غنية بالدهون المتحولة.

تم تغطيته بالسكر أو الكراميل الصناعي، مما يزيد من سعراته الحرارية بشكل كبير.

