الثلاثاء 06 مايو 2025
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صحة ومرأة

فوائد الكمثرى، مهمة لمرضى السكر والحوامل وتحمي من هشاشة العظام

فوائد الكمثرى، فيتو
فوائد الكمثرى، فيتو

فوائد الكمثرى، الكمثرى من الفاكهة الموسمية التي لها شهرة واسعة وعشاق كثيرون ينتظرونها في موسمها، وذلك لمذاقها المميز.

وفوائد الكمثرى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكمثرى هي فاكهة لذيذة تنتمي إلى عائلة الورديات، تزرع في العديد من دول العالم منذ آلاف السنين، وتمتاز بشكلها الفريد وطعمها الحلو والمنعش، إلى جانب فوائدها الصحية العديدة التي تجعلها مناسبة لنظام غذائي متوازن.

فوائد الكمثرى للصحة 
فوائد الكمثرى للصحة 

فوائد الكمثرى للصحة

واضاف السيد، أن من فوائد الكمثرى التى تدفعنا لتناولها:

  • الكمثرى مصدر جيد للألياف الغذائية، وخاصة الألياف القابلة للذوبان مثل "البكتين"، التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.
  • تناول ثمرة واحدة من الكمثرى يوميًّا يمكن أن يسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي وزيادة الشعور بالشبع، مما يساعد على تقليل كمية الطعام المتناولة.
  • تحتوي الكمثرى على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات، التي تساهم في تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم.
  • كما أن الألياف تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يحمي الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • على الرغم من طعمها الحلو، فإن الكمثرى منخفضة في المؤشر الجلايسيمي، أي أنها لا تتسبب في ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، الألياف الموجودة بها تساعد في إبطاء امتصاص السكر، مما يجعلها خيار جيد وآمن لمرضى السكري.
  • الكمثرى غنية بفيتامين "C"، أحد أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، والذي يعزز مناعة الجسم ويقي من العدوى والأمراض.
  • كما تحتوي على مركبات نباتية تحارب الجذور الحرة التي قد تسبب تلف الخلايا وظهور علامات الشيخوخة المبكرة.
  • بفضل احتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، فإن الكمثرى تساهم في الحفاظ على نضارة البشرة ورونقها، كما تعمل على ترطيب البشرة بفضل محتواها العالي من الماء، وتحمي الخلايا من التلف الذي قد يسببه التلوث أو التعرض المفرط لأشعة الشمس.
  • الكمثرى تحتوي على مجموعة من المعادن المهمة مثل الكالسيوم، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والتي تساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، كما أن احتوائها على فيتامين "K" يساعد في تعزيز كثافة العظام.
  • الكمثرى مهمة للنساء الحوامل، حيث تحتوي على حمض الفوليك الضروري لنمو الجنين بشكل سليم، إلى جانب الألياف التي تحمي من الإمساك الشائع خلال الحمل.
  • كما أنها تمد الجسم بالعناصر الغذائية الحيوية دون زيادة كبيرة في السعرات الحرارية.
  • بفضل محتواها العالي من الألياف والماء، فإن الكمثرى تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها وجبة خفيفة مثالية خلال برامج إنقاص الوزن.
  • تحتوي الكمثرى على مركبات طبيعية مثل "الأنثوسيانين" و"الكاتيشين"، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في التخفيف من أعراض الأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة والمركبات النباتية في الكمثرى قد تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون، بفضل قدرتها على تنظيف الجهاز الهضمي وتحسين عملية الإخراج.
  • الكمثرى ليست مجرد فاكهة لذيذة، بل هي غذاء غني بالفوائد الصحية التي تدعم الجسم والعقل، ويمكن تناولها طازجة، أو استخدامها في العصائر، أو إضافتها إلى السلطات والحلويات. وبفضل تعدد فوائدها، فإن إدراجها في النظام الغذائي اليومي هو خطوة ذكية نحو حياة صحية ومتوازنة.
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