فوائد البابونج، مهم لمرضى المعدة والسكر ويقضي على الأرق

فوائد البابونج، البابونج من الأعشاب الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون حيث اشتهر وفاعليته في الاسترخاء وهدوء الأعصاب.

وفوائد البابونج، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث كان يستخدم في الطب القديم، ويقبل على تناوله العديد من الشباب والفتيات لأنه يساعد على النوم.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البابونج، أو كما يعرف أيضًا بـ "الكاموميل"، هو أحد أقدم الأعشاب الطبية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين في الطب الشعبي، لما يحتويه من خصائص علاجية مدهشة وفوائد متعددة للصحة والجمال، ويتميز البابونج بزهوره البيضاء الصغيرة ذات القلب الأصفر ورائحته العطرية المهدئة، ويحضر غالبا على شكل شاي أو منقوع، كما يستخدم في الزيوت والمستحضرات التجميلية.

فوائد البابونج للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد البابونج للصحة:

يحتوي البابونج على مركبات طبيعية مثل الأبيجينين التي ترتبط بمستقبلات في الدماغ، مما يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق.

شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم قد يحسن جودة النوم ويخفف الأرق.

يساعد في تفتيح لون الشعر الطبيعي وزيادة لمعانه، ويقلل من تهيج فروة الرأس والقشرة بفضل خصائصه المهدئة.

يخفف من اضطرابات المعدة مثل الغازات، الانتفاخ، وعسر الهضم.

يساعد في تهدئة القولون العصبي وتقليل التشنجات المعوية.

يحتوي على مضادات أكسدة تساهم في توحيد لون البشرة وإزالة الشوائب، ويستخدم ماء البابونج كتونر طبيعي للحصول على بشرة ناعمة ومتألقة، ويهديء تهيج الجلد والحساسية.

يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا التي قد تقي من التهابات المعدة.

يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد الجسم على مقاومة العدوى.

يساهم في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا عند تناوله بانتظام.

يتميز بخصائص مضادة للالتهاب قد تساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

يمكن استخدام كمادات البابونج لتهدئة تهيج الجلد أو الالتهابات الموضعية.

بعض الدراسات تشير إلى أن البابونج قد يساعد مرضى السكري في السيطرة على مستويات السكر، لكن لا يغني عن الأدوية الموصوفة طبيا.

طريقة تحضير شاي البابونج

ضعى ملعقة كبيرة من أزهار البابونج المجففة في كوب.

أضيفي ماء مغلي واتركيه مغطى لمدة 5-10 دقائق.

صفى المشروب وحليه بالعسل إذا رغبت.

احتياطات هامة عند استخدام البابونج

وتابع، قد يسبب حساسية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية من النباتات مثل الأقحوان أو عباد الشمس، ويجب الحذر عند تناوله مع أدوية مميعة للدم أو أدوية مهدئة، لأنه قد يزيد تأثيرها، ويفضل للنساء الحوامل استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات علاجية.

