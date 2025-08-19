فوائد البرقوق، يقوي العظام والمناعة ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية

البرقوق من الفواكه الصيفية اللذيذة التي يحرص الكثيرون على تناولها لمذاقها المميز، سواء كان طازجًا أو مجففًا. ولا يقتصر دور البرقوق على إشباع الرغبة في تناول الفاكهة فحسب، بل إن له فوائد صحية عديدة تجعله في قائمة الأطعمة المفيدة لصحة الجسم والوقاية من الأمراض.





وقد أثبتت الدراسات العلمية أن البرقوق غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، فضلًا عن احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة تساهم في تقوية المناعة وحماية الخلايا من التلف.



وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن البرقوق فاكهة صيفية لذيذة تحمل كنزًا من الفوائد الصحية والجمالية. فهو ليس مجرد غذاء منعش، بل يعد داعمًا لصحة القلب والعظام والجهاز الهضمي، ويعزز المناعة، ويحمي من العديد من الأمراض المزمنة.



وأضافت الدكتورة مروة، أن إدراجه في النظام الغذائي، سواء طازجًا أو مجففًا، يمنح الجسم توازنًا غذائيًا وصحيًا لا يستهان به، وتناوله بانتظام يمكن أن يكون خطوة بسيطة وفعالة نحو حياة صحية أفضل، مع الاستمتاع بمذاق شهي يجمع بين الحلاوة والحموضة.





أهم فوائد البرقوق لصحة الجسم



البرقوق لصحتك

في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أبرز فوائد البرقوق الصحية والجمالية، ودوره في تعزيز الصحة العامة والوقاية من بعض المشكلات الشائعة.

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يُعرف البرقوق بقدرته الكبيرة على تحسين عملية الهضم بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية. هذه الألياف تساعد على تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، وهو ما يجعل البرقوق – وخاصة المجفف منه – علاجًا طبيعيًا شائعًا لمشكلات عسر الهضم.

كما تحتوي ثماره على مادة السوربيتول، وهي كحول سكري طبيعي له تأثير ملين، يساعد على تليين البراز وتسهيل خروجه. لذلك يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن بإضافة البرقوق إلى نظامهم الغذائي بشكل منتظم.

2. تقوية المناعة

البرقوق غني بفيتامين "سي"، المعروف بدوره في دعم الجهاز المناعي، حيث يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مقاومة العدوى. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، تعمل على محاربة الجذور الحرة التي تضعف الجسم وتجعله أكثر عرضة للأمراض.

تناول البرقوق بانتظام يمكن أن يقلل من احتمالية الإصابة بنزلات البرد والالتهابات المتكررة، ويعزز من قدرة الجسم على مواجهة الميكروبات.

3. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

تلعب مركبات البرقوق الغذائية دورًا مهمًا في حماية القلب. فالألياف تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

كذلك يحتوي البرقوق على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم ومنع ارتفاعه، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى الضغط أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق تساهم في حماية الأوعية الدموية من الالتهاب والتلف، وبالتالي تقلل من مخاطر السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

4. دعم صحة العظام

من الفوائد المميزة للبرقوق أنه يساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها. فقد أثبتت بعض الدراسات أن تناول البرقوق المجفف بانتظام يساعد على تحسين كثافة العظام، خصوصًا لدى النساء بعد سن اليأس اللواتي يعانين من فقدان الكتلة العظمية.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على عناصر مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين "ك"، وهي عناصر أساسية لبناء العظام والمحافظة على قوتها.

5. تعزيز صحة البشرة

يعتبر البرقوق من الفواكه المفيدة لجمال البشرة بفضل غناه بفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة. هذه العناصر تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة.

كما يساهم تناول البرقوق في توحيد لون البشرة والتقليل من آثار البقع الداكنة الناتجة عن التعرض للشمس أو التقدم في العمر. وبفضل محتواه من الماء، يساعد البرقوق على ترطيب البشرة ومنحها مظهرًا صحيًا وحيويًا.

6. المساعدة في فقدان الوزن

الألياف الموجودة في البرقوق تجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط. كما أن سعراته الحرارية معتدلة، وبالتالي يمكن إدراجه ضمن أنظمة الرجيم لإنقاص الوزن دون القلق من زيادة السعرات.

وتُظهر بعض الأبحاث أن البرقوق قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يمنع نوبات الجوع المفاجئة المرتبطة بتذبذب مستوى الجلوكوز.

البرقوق المجفف (القراصيا)

7. حماية صحة العين

من الفوائد المهمة للبرقوق احتواؤه على مركبات "البيتا كاروتين" وفيتامين "أ"، اللذَين يلعبان دورًا أساسيًا في تعزيز صحة العين والوقاية من مشكلات الإبصار. تناول البرقوق بانتظام يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر، وكذلك إعتام عدسة العين.

8. تقليل خطر الإصابة بالسرطان

أشارت أبحاث حديثة إلى أن مضادات الأكسدة القوية في البرقوق، وخاصة مادة الأنثوسيانين، لها تأثير وقائي ضد بعض أنواع السرطان. فهي تمنع نمو الخلايا السرطانية وتقلل من انتشارها، بالإضافة إلى حماية الحمض النووي من التلف الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالمرض.

9. تحسين المزاج وتقليل التوتر

البرقوق غني بمركبات طبيعية تساعد على تحسين المزاج، إذ يرفع مستويات السيروتونين في الدماغ، وهو الناقل العصبي المرتبط بالشعور بالسعادة والراحة. كما أن محتواه من مضادات الأكسدة يساعد على تقليل الالتهاب العصبي والإجهاد التأكسدي، ما ينعكس إيجابًا على صحة الدماغ والحالة النفسية.

10. فوائد أخرى متنوعة

يساعد البرقوق على تنقية الجسم من السموم بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة.

يساهم في تحسين الدورة الدموية لاحتوائه على الحديد الذي يعزز تكوين كريات الدم الحمراء.

يخفف من أعراض التعب والإرهاق، خاصة في فصل الصيف.

