فوائد الكمثرى.. تحمي من الإمساك وتخفض الكولسترول وضغط الدم

فوائد الكمثرى، الكمثرى من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار، وتقدم عادة كما هى واحيانا تستخدم فى تزيين التورت والحلوى.

وفوائد الكمثرى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكمثرى من الفواكه اللذيذة والمنعشة التي تتميز بطعمها الحلو الخفيف، وهي غنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وتزرع الكمثرى في مناطق متعددة حول العالم وتتوفر بأصناف وألوان مختلفة، وتعتبر مهمة لمن يبحث عن نظام غذائي صحي ومتوازن.

القيمة الغذائية للكمثرى

وأضافت منى، أن الكمثرى تحتوي على مجموعة مهمة من الفيتامينات مثل فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم، وفيتامين K الضروري لصحة العظام وتخثر الدم، بالإضافة إلى فيتامينات B التي تدعم عملية التمثيل الغذائي، كما تحتوي على معادن مثل البوتاسيوم الذي يحافظ على توازن السوائل وضغط الدم.

فوائد الكمثرى الصحية

فوائد الكمثرى الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكمثرى التى تدفعنا لتناولها:-

الكمثرى من الفواكه الغنية بالألياف، خاصة الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، التي تساعد في تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإمساك، وتنظيم حركة الأمعاء.

الألياف فى الكمثرى تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب.

تعمل الكمثرى على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الميكروبيوم الهضمي، ويساعد في امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة أكبر.

تحتوي الكمثرى على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات التي تقلل من الالتهابات وتحسن من مرونة الأوعية الدموية.

غناها بالألياف والبوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

تعتبر الكمثرى وجبة خفيفة مثالية للأشخاص الذين يرغبون في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه، حيث تمنح شعور بالشبع لفترات أطول بفضل محتواها العالي من الألياف والماء، وفي الوقت نفسه تحتوي على سعرات حرارية منخفضة.

الكمثرى غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في الحفاظ على شباب البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

الاستهلاك المنتظم للكمثرى يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني بفضل مؤشرها الجلايسيمي المنخفض، إضافة إلى تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان نتيجة احتوائها على مركبات نباتية مضادة للالتهابات.

بفضل محتواها من فيتامين C ومضادات الأكسدة، تعمل الكمثرى على دعم الجهاز المناعي ومساعدة الجسم في مقاومة العدوى والأمراض.

نصائح لتناول الكمثرى

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول الكمثرى بقشرتها لاحتوائها على معظم الألياف والعناصر المفيدة، ويمكن إضافتها إلى السلطات والعصائر أو تناولها كوجبة خفيفة صحية، مع ضرورة اختيار الثمار الناضجة لأنه يزيد من مذاقها الحلو وقيمتها الغذائية.

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