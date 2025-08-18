صحة دماغك وجمال بشرتك وشعرك، أهم فوائد اللوز للجسم

فوائد اللوز للصحة، يُعتبر اللوز واحدًا من أشهر المكسرات وأكثرها انتشارًا حول العالم، ليس فقط لمذاقه المميز، بل لما يحمله من فوائد صحية وغذائية جعلته جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للعديد من الثقافات منذ قرون طويلة.





فاللوز غني بالفيتامينات والمعادن والألياف والبروتينات والدهون الصحية، مما يجعله غذاءً مثاليًا للحفاظ على صحة القلب، تقوية المناعة، دعم الدماغ، إضافة إلى دوره الكبير في العناية بالبشرة والشعر.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن اللوز من أهم أنواع المكسرات الغنية بالكثير من المغذيات الطبيعية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، وليست مجرد مكسرات للتسلية،



أضافت الدكتورة هدى، أن اللوز واحدًا من أفضل الأغذية التي يجب إدراجها في النظام الغذائي اليومي، لتحقيق أعلى استفادة ممكنة منها.



قيمة غذائية عالية

وأشارت الدكتورة هدى، إلى أن فوائد اللوز تعود إلى تركيبة غذائية متكاملة، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي تساعد في بناء العضلات، وأحماض دهنية غير مشبعة مفيدة للقلب، إلى جانب الألياف التي تحسن الهضم.

كما أن اللوز مصدر ممتاز لفيتامين "هـ"، المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، والزنك. ويُعد اللوز وجبة خفيفة مثالية تمنح الجسم طاقة متوازنة دون أن ترفع مستويات السكر في الدم بشكل مفاجئ.



أهم فوائد اللوز لصحة الجسم



اللوز للصحة

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية أهم فوائد اللوز لصحة الجسم:

تعزيز صحة القلب

أظهرت العديد من الدراسات أن تناول اللوز بانتظام يقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ويرفع من مستويات الكوليسترول النافع (HDL)، وهو ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في اللوز، وعلى رأسها فيتامين "هـ"، تعمل على حماية الشرايين من الترسبات والتلف الناتج عن الجذور الحرة. إضافة إلى ذلك، يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على مرونة الأوعية الدموية.

السيطرة على الوزن

رغم أن اللوز غني بالسعرات الحرارية، إلا أنه يساعد على التحكم في الوزن إذا استُهلك بكميات معتدلة. فالدهون الصحية والألياف التي يحتويها تمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات. وتشير أبحاث حديثة إلى أن الجسم لا يمتص كل الدهون الموجودة في اللوز، مما يجعله خيارًا ذكيًا في الحميات الغذائية التي تهدف إلى خسارة الوزن أو الحفاظ عليه.

دعم صحة الدماغ

اللوز غذاء رائع للدماغ، إذ يحتوي على أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامين "هـ" ومضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين الذاكرة والقدرات الإدراكية. كما أن المغنيسيوم الموجود فيه يساهم في تقليل التوتر العصبي ودعم صحة الجهاز العصبي بشكل عام. ولهذا السبب يُنصح بإضافة حفنة من اللوز إلى غذاء الأطفال والطلاب وكبار السن على حد سواء لدعم النشاط الذهني.

تقوية العظام والأسنان

الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور من العناصر الأساسية الموجودة في اللوز، وهي تلعب دورًا محوريًا في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة، كما تدعم صحة الأسنان وتحافظ على قوتها. لذا فإن إدراج اللوز ضمن النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون وسيلة طبيعية للوقاية من أمراض العظام المرتبطة بالتقدم في العمر.

تنظيم مستوى السكر في الدم

يساعد اللوز على استقرار مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على الألياف والدهون الصحية التي تبطئ امتصاص الجلوكوز. كما أن المغنيسيوم فيه يساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لمرضى السكري أو الأشخاص المعرّضين للإصابة به. وتوصي بعض الدراسات بأن تناول اللوز مع الوجبات الغنية بالكربوهيدرات يقلل من الارتفاع المفاجئ في سكر الدم بعد الأكل.

تعزيز المناعة

اللوز يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين "هـ" والفلافونويدات التي تعمل على حماية خلايا الجسم من التلف، وتدعم جهاز المناعة في مواجهة الأمراض. كما أن الزنك الموجود فيه يساعد على تسريع التئام الجروح وتعزيز مقاومة الجسم للعدوى.

العناية بالبشرة والشعر

لم يقتصر دور اللوز على الصحة الداخلية للجسم فقط، بل أثبت فعاليته في تعزيز الجمال الخارجي أيضًا. فزيت اللوز يُستخدم منذ القدم لترطيب البشرة، علاج جفافها، وتوحيد لونها. أما فيتامين "هـ" الموجود في اللوز فيُعتبر مضادًا للتجاعيد، حيث يحارب علامات الشيخوخة المبكرة ويحافظ على نضارة الجلد. وبالنسبة للشعر، فإن تناول اللوز أو استخدام زيته يساهم في تقويته، الحد من تساقطه، ومنحه لمعانًا طبيعيًا.

تحسين عملية الهضم

بفضل محتواه العالي من الألياف، يساهم اللوز في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك. كما أن هذه الألياف تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما يدعم صحة القولون ويحسن امتصاص العناصر الغذائية.

وقاية من بعض الأمراض

تشير دراسات علمية إلى أن الاستهلاك المنتظم للوز قد يكون مرتبطًا بخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خصوصًا سرطان القولون، بفضل مضادات الأكسدة والألياف التي تحمي الخلايا من التلف. كما يساعد في تقليل الالتهابات المزمنة التي تعد سببًا رئيسيًا في العديد من الأمراض المزمنة.

اللوز وفوائد

أفضل طرق تناول اللوز

يمكن تناول اللوز نيئًا كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى أطباق السلطة، الزبادي، والحلويات. كما يمكن شرب حليب اللوز كبديل صحي للحليب التقليدي، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز. ويُفضل تناول اللوز غير المملح أو المحمّص للحفاظ على قيمته الغذائية وتجنب زيادة الصوديوم.

اعتدال الاستهلاك ضروري

على الرغم من فوائده العديدة، يجب تناول اللوز باعتدال، حيث إن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية، ما قد يسبب زيادة في الوزن عند البعض. كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من حساسية المكسرات بتجنبه تمامًا.

أضرار اللوز المحتملة

رغم أن اللوز من أكثر المكسرات فائدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة. لذلك تنصح الدكتورة هدى، بتناوله باعتدال والوعي بأضراره المحتملة، خصوصًا عند بعض الفئات، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

1. زيادة الوزن

اللوز غني بالدهون الصحية والسعرات الحرارية، فحفنة صغيرة (حوالي 23 حبة) تحتوي على ما يقارب 160 سعرة حرارية. الإفراط في تناوله دون مراعاة الكمية قد يؤدي إلى زيادة في الوزن مع مرور الوقت، خاصة عند الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا كافيًا.

2. مشاكل في الهضم

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الألياف، ورغم أن هذا مفيد للهضم، إلا أن الإفراط فيه قد يسبب انتفاخًا وغازات أو حتى إسهالًا لدى بعض الأشخاص. كما أن تناوله مع قشرة سميكة قد يكون صعب الهضم عند من يعانون من القولون العصبي.

3. الحساسية من المكسرات

اللوز من الأطعمة المسببة للحساسية عند بعض الأشخاص، وقد تتراوح الأعراض بين طفح جلدي وحكة، إلى صعوبة في التنفس وتورم في الوجه أو الحلق، وهي حالة طبية طارئة تتطلب تدخلًا فوريًا. لذلك يجب على من لديهم حساسية تجاه المكسرات تجنب اللوز بشكل كامل.

4. حصوات الكلى

اللوز يحتوي على نسبة مرتفعة من الأوكسالات، وهي مواد طبيعية قد تساهم في تكوين حصوات الكلى عند الأشخاص المعرّضين لذلك. لذلك، يُنصح مرضى الكلى أو من لديهم تاريخ عائلي لحصوات الكلى بتناول اللوز بكميات محدودة.

5. زيادة فيتامين "هـ"

اللوز غني بفيتامين "هـ"، والإفراط في تناوله قد يرفع مستويات هذا الفيتامين في الجسم بشكل مفرط، مما قد يسبب أعراضًا جانبية مثل الصداع، الغثيان، الإرهاق، واضطرابات الرؤية.

6. ارتفاع نسبة المعادن عند الإفراط

اللوز يحتوي على الفوسفور والمغنيسيوم بكميات جيدة، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى خلل في توازن المعادن بالجسم، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية تحتوي على نفس العناصر.

7. مخاطر على الأطفال الصغار

اللوز النيء أو غير المطحون قد يشكّل خطرًا على الأطفال الصغار بسبب احتمال الاختناق. لذلك يُفضل تقديمه مطحونًا أو كزبدة لوز للأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.