فوائد الكمثرى، ترطب الجسم في الطقس الحار وتحارب العدوى

فوائد الكمثرى، الكمثرى من الفواكه الموسمية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ينتظروها في موسمها وتستخدم في تزيين الحلوى.

وفوائد الكمثرى، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الكمثرى هي فاكهة لذيذة ومنعشة، تتميز بقوامها الطري وطعمها الحلو المائل للحموضة أحيانًا، وتعد الكمثرى من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية والمركبات النباتية المفيدة، مما يجعلها مهمة في النظام الغذائي اليومي.

القيمة الغذائية للكمثرى

وأضافت منى، تحتوي الكمثرى على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، منها:

فيتامين C: مضاد أكسدة يقوي المناعة ويحارب الالتهابات.

فيتامين K: مهم لصحة العظام وتجلط الدم.

الألياف الغذائية: خاصة الألياف القابلة للذوبان، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي.

البوتاسيوم: يدعم صحة القلب ويساعد على تنظيم ضغط الدم.

مركبات الفلافونويد والبوليفينولات: مضادات أكسدة تحمي الخلايا من التلف.

فوائد الكمثرى الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكمثرى التي تدفعنا لتناولها في موسمها:

تحتوي الكمثرى على نسبة عالية من الألياف، خاصة ألياف "البكتين"، التي تعمل على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك، وتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي، وتنظيم عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

الألياف القابلة للذوبان تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما أن البوتاسيوم الموجود في الكمثرى يساهم في تنظيم ضغط الدم، وتحسين مرونة الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

بفضل احتوائها على فيتامين C ومضادات الأكسدة، تساعد الكمثرى على حماية الجسم من العدوى، تسريع التئام الجروح، وتقليل الالتهابات المزمنة.

الكمثرى قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يمنح شعور بالشبع لفترة أطول، ويساعد في تقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، ودعم خطط إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

مؤشر السكر في الدم للكمثرى منخفض، وهذا يعني أنها لا تسبب ارتفاع سريع في سكر الدم، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها قد تحسن من حساسية الأنسولين.

الكمثرى تحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور، إضافة إلى فيتامين K، مما يساعد في تقوية العظام والأسنان، والوقاية من هشاشة العظام مع التقدم في العمر.

فيتامين C الموجود في الكمثرى يحفز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في تقليل التجاعيد، وتحسين مرونة البشرة ونضارتها، وحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس والجذور الحرة.

الكمثرى تحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على الحفاظ على ترطيب الجسم، ودعم وظائف الكلى والمساعدة في التخلص من السموم.

نصائح عند تناول الكمثرى

وأوضحت، الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه لتناول الكمثرى بأمان، يفضل غسلها جيدا قبل الأكل لإزالة أي بقايا للمبيدات، وتناولها بالقشر للاستفادة القصوى من الألياف والمغذيات، ويمكن اختيار الكمثرى الناضجة جيدًا لضمان أفضل طعم وقيمة غذائية.

