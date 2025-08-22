أبرزها تقليل الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، 10 فوائد صحية لـ الكاكاو الخام

فوائد الكاكاو الخام، الكاكاو من المكونات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لأنه يستخدم فى صناعة الشيكولاتة.

وفوائد الكاكاو الخام، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكاكاو الخام من أكثر المكونات الطبيعية غنى بالعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة، وهو الأساس الذي يصنع منه الشيكولاتة بجميع أنواعها، لكن الفارق الكبير بين الكاكاو الخام والكاكاو المعالج أو الشيكولاتة الجاهزة، أن الخام يحافظ على قيمته الغذائية العالية دون إضافات كالسكر أو الدهون المصنعة، ولهذا أصبح يدخل في الأنظمة الغذائية الصحية، كما يستخدم في وصفات العناية بالبشرة والشعر.

القيمة الغذائية للكاكاو الخام

وأضافت منى، أن الكاكاو الخام مصدر مهم للعديد من العناصر الغذائية، ومن أبرزها:

المغنيسيوم، عنصر ضروري لصحة العضلات والأعصاب وتنظيم ضغط الدم.

الحديد، يساهم في الوقاية من الأنيميا وزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء.

الكالسيوم، يدعم صحة العظام والأسنان.

الألياف الغذائية، تساعد في تحسين عملية الهضم.

مضادات الأكسدة، لها دور كبير في حماية الخلايا من التلف.

فوائد الكاكاو الخام

فوائد الكاكاو الخام الصحية

وتابعت، أن من فوائد الكاكاو الخام التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي الكاكاو الخام على مركبات الفلافونويد التي تساعد في توسيع الأوعية الدموية، وتقليل ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية.

خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

يغذي فروة الرأس لاحتوائه على المعادن الأساسية، ويساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه، ويزيد من لمعان الشعر وحيويته، ويمكن استخدامه كقناع طبيعي لترطيب الشعر وتنعيمه.

الكاكاو الخام يحتوي على مادة التريبتوفان التي تتحول في الجسم إلى السيروتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة، كما يحتوي على الكافيين والثيوبرومين بكمية معتدلة تساعد على تنشيط الجسم ومحاربة التعب.

الفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تحسن من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الذاكرة والانتباه ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو التدهور العقلي مع التقدم في العمر.

يحتوي الكاكاو الخام على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة المسببة للأمراض المزمنة والسرطانات، كما يحفز عمل الجهاز المناعي لمقاومة العدوى.

رغم أن الشيكولاتة غالبا ترتبط بزيادة الوزن، إلا أن الكاكاو الخام يختلف تماما، فهو يساعد على تعزيز الإحساس بالشبع نظرا لاحتوائه على الألياف، كما أنه ينشط عملية الأيض ويقلل من الرغبة في تناول السكريات.

الألياف الموجودة في الكاكاو الخام تسهم في تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

نظرا لاحتوائه على المغنيسيوم والكالسيوم، فإن تناول الكاكاو الخام يساعد في تقوية العظام، وحماية العضلات من التشنجات، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية.

يعتبر مضاد للشيخوخة المبكرة بفضل غناه بمضادات الأكسدة، ويحافظ على نضارة البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية، ويساعد في ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويقلل من آثار الإجهاد على الوجه، ويحارب ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

أضرار الإفراط في تناول الكاكاو الخام

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد الكاكاو الخام الكثيرة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض الأعراض مثل:

الأرق بسبب احتوائه على الكافيين.

اضطرابات في المعدة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

زيادة معدل ضربات القلب لدى الأشخاص الحساسين للكافيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.