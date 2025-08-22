الترمس.. تسالي صحية وفوائد غذائية مذهلة

فوائد الترمس، الترمس من البقول الشهيرة التى تقدم عادة كتسالى أو وجبة خفيفة وارتبط تقديمه فى مصر بالاعياد كعادة فرعونية قديمة.

وفوائد الترمس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وايضا له فوائد جمالية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الترمس من البقوليات المفيدة للصحة، ويعتبر من الوجبات الخفيفة التي يحبها الكثيرون، خاصة في المناسبات والأعياد، ويتميز الترمس بقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات، والألياف، والمعادن المهمة للجسم، مما يجعله غذاء متكامل.

القيمة الغذائية للترمس

وأضاف السيد، أن الترمس يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي الذي يصل إلى حوالي 40%، مما يجعله بديل صحي للبروتين الحيواني، كما أنه غني بالألياف التي تساعد في تحسين الهضم، ويحتوي على مجموعة من المعادن مثل الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، الزنك، والمغنيسيوم، إضافة إلى ذلك، يحتوي الترمس على فيتامينات مهمة مثل فيتامين B المركب الذي يلعب دور مهم في دعم الجهاز العصبي.

فوائد الترمس للصحة

وتابع، أن من فوائد الترمس للصحة:-

الترمس غني بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن هذه الألياف تغذي البكتيريا النافعة في القولون مما يحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

تناول الترمس بانتظام يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، بفضل محتواه العالي من الألياف والبروتينات، كما يساهم في تحسين الدورة الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

الترمس يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تأخير ظهور التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة، كما أن ماسكات الترمس المطحون تُستخدم لتفتيح البشرة وتوحيد لونها.

الترمس من الأغذية المفيدة لمرضى السكري، حيث يعمل على تقليل امتصاص الجلوكوز في الأمعاء، وبالتالي يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاعها المفاجئ.

بفضل احتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم والفوسفور، يساهم الترمس في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، كما أنه يعزز صحة الأسنان ويحميها من التآكل.

الترمس يحتوي على مضادات أكسدة طبيعية ومعادن مهمة مثل الزنك والحديد، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

احتواء الترمس على فيتامينات B، خاصة فيتامين B6، يساعد في إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين، مما يساهم في تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.

بفضل غناه بالألياف والبروتين، يمنح الترمس إحساس طويل بالشبع ويقلل من الشهية، مما يساعد في التحكم بالوزن وتجنب الإفراط في تناول الطعام.

يعتبر الترمس من المكونات الطبيعية المفيدة للشعر، حيث يساعد منقوعه في تقوية بصيلات الشعر، وتقليل التساقط، وتحفيز نمو الشعر بشكل أسرع.

أضرار الترمس ومحاذير استخدامه

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه رغم فوائد الترمس الكثيرة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض المشكلات مثل:

عسر الهضم أو الانتفاخ نتيجة الإفراط في الألياف.

ارتفاع ضغط الدم إذا تمت إضافة الكثير من الملح عند تحضيره.

بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه الترمس.

