فوائد الرمان، غني بالعناصر الغذائية ويساعد على خفض ضغط الدم

فوائد الرمان، الرمان من الفواكه الشهيرة التى لها شعبية كبيرة خاصة في الوطن العربي وهى ذكرت فى القرآن الكريم ومن طعام أهل الجنة.

وفوائد الرمان، عظيمة لقيمتها الغذائية العالية، وكان يستخدم في الطب القديم وقشرته أيضا كانت تجفف وتطحن وتستخدم فى الوصفات العلاجية.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الرمان من الفواكه التي ارتبطت بالحضارات القديمة كرمز للصحة والخصوبة والجمال، ويعد من أغنى الفواكه بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم والوقاية من الأمراض، ويتميز الرمان بطعمه المميز ومزيجه من الحلاوة والحموضة، إضافة إلى قيمته الغذائية العالية التي جعلت منه عنصر أساسي في الطب التقليدي والحديث.

القيمة الغذائية للرمان

وأضافت منى، يحتوي الرمان على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المهمة، مثل:

الفيتامينات: فيتامين C، فيتامين K، وفيتامينات مجموعة B.

المعادن: البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد، والمغنيسيوم.

الألياف الغذائية: التي تساعد في تحسين عملية الهضم.

مضادات الأكسدة: مثل مادة البوليفينولات والفلافونويدات التي تحارب الجذور الحرة.

فوائد الرمان

فوائد الرمان الصحية

وتابعت، أن من فوائد الرمان التى تدفعنا لتناوله باستمرار طوال تواجده في الأسواق:-

يساعد عصير الرمان على خفض ضغط الدم بفضل غناه بمضادات الأكسدة.

يقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويزيد الكوليسترول النافع.

يحمي من تصلب الشرايين ويحسن تدفق الدم.

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، يعمل الرمان على تعزيز جهاز المناعة، ويساعد في مقاومة الالتهابات والعدوى الفيروسية والبكتيرية.

أثبتت دراسات أن الرمان يحتوي على مركبات قد تساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية خاصة سرطان البروستاتا والثدي، ومضادات الأكسدة القوية فيه تمنع تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة.

الألياف الغذائية في الرمان تحسن من عملية الهضم وتقي من الإمساك،وله دور في حماية القولون من الالتهابات وتقليل فرص الإصابة بسرطان القولون.

أشارت بعض الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان قد يساعد في تحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة، ويحمي الدماغ من التأكسد والالتهابات المرتبطة بمرض الزهايمر.

في الطب التقليدي، كان الرمان يعتبر رمز للخصوبة، حيث يساعد على تحسين تدفق الدم مما يساهم في تعزيز الأداء الجنسي للرجال، ويحتوي على مركبات قد تساهم في تنظيم الهرمونات لدى النساء.

مضادات الأكسدة تحارب علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، ويساعد في ترطيب البشرة وزيادة نضارتها.

زيت بذور الرمان غني بالأحماض الدهنية المفيدة التي تقوي الشعر وتحميه من التقصف.

الرمان منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف مما يزيد الإحساس بالشبع.

يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم وبالتالي يقلل من الرغبة في تناول الحلويات.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، يساهم الرمان في الوقاية من أمراض مثل السكري والتهاب المفاصل.

نصائح يجب اتباعها عند تناول الرمان

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه للاستفادة من الرمان يفضل تناوله طازج للحصول على أقصى فائدة، زعصير الرمان الطبيعي أفضل من العصائر الجاهزة المضاف لها السكر، ويجب الاعتدال في تناوله لمرضى السكري بعد استشارة الطبيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.