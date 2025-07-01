فوائد الترمس، يقوى الأسنان ويحمى من هشاشة العظام

فوائد الترمس، الترمس من التسالى المصرية الشعبية الشهيرة التى عرفت على مدار التاريخ وهو ليس تسالى فقط بل كان يستخدم فى الطب القديم والوصفات التجميلية.

وفوائد الترمس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من البروتين ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الترمس من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية، ويتميز بمذاقه الشهي وفوائده المتعددة، سواء للجسم أو للبشرة والشعر ويستهلك الترمس في الكثير من الثقافات كوجبة خفيفة أو ضمن وصفات تقليدية، ويستخدم أيضا في الطب الشعبي منذ قرون.

القيمة الغذائية للترمس

وأضاف السيد: يحتوي الترمس على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل البروتين النباتي، والألياف الغذائية، وفيتامين B1، B2، B3، B9 (حمض الفوليك)، والحديد، والزنك، والمغنيسيوم، والكالسيوم، والفوسفور والبوتاسيوم، ومضادات الأكسدة.

فوائد الترمس الصحية

وتابع أن من فوائد الترمس للصحة الآتي:-

يساعد الترمس في تحسين حركة الأمعاء بفضل محتواه العالي من الألياف، ما يقي من الإمساك ويحسن الهضم ويقلل من مشاكل القولون.

أظهر بعض الدراسات أن تناول الترمس بانتظام قد يساهم في خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يدعم صحة القلب.

يساعد الترمس في خفض سكر الدم بفضل تأثيره على امتصاص الكربوهيدرات، ولذلك ينصح به لمرضى السكري من النوع الثاني.

يحتوي الترمس على الزنك والسيلينيوم وفيتامين C، وهي عناصر تعزز مناعة الجسم وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

نظرا لاحتوائه على الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، يعد الترمس مفيد لصحة العظام والأسنان ويقلل من خطر هشاشة العظام.

يحتوي على مضادات أكسدة وألياف تساعد على تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم، مما يقي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

يساهم الترمس في الإحساس بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام ويساعد على التحكم في الوزن.

نظرا لانخفاض محتواه من الصوديوم، يعتبر مناسب لمرضى الكلى عند تناوله بكميات معتدلة.

فوائد الترمس الصحية

فوائد الترمس الجمالية

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الترمس له فوائد جمالية أيضا فهو مفيد للبشرة والشعر كالتالي:-

تقشير طبيعي للبشرة، يستخدم الترمس المطحون كمقشر طبيعي يزيل الجلد الميت ويمنح البشرة نعومة.

تفتيح البشرة، يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على توحيد لون البشرة وتقليل البقع الداكنة.

مكافحة التجاعيد، بفضل محتواه من الفيتامينات، يساعد في تأخير ظهور علامات التقدم في العمر.

تقوية الشعر ومنع تساقطه، يحتوي على البروتينات التي تعزز نمو الشعر وتمنع ضعفه.

زيادة كثافة الشعر، يستخدم الترمس المر المنقوع كغسول لفروة الرأس لتحفيز البصيلات.

تقليل التجعد، يعمل على تنعيم الشعر وتحسين مظهره.

تحذيرات عند استخدام الترمس

وأضاف السيد، أن الترمس المر يحتوي على قلويدات سامة إذا لم ينقع ويغسل جيدا قبل الاستخدام، وينصح بعدم الإفراط في تناوله لمن يعانون من أمراض الجهاز الهضمي أو الحساسية من البقوليات، ويجب غلي الترمس جيدا والتأكد من طهيه بشكل صحيح لتجنب التسمم.

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