فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة

فوائد البصل، البصل من الخضروات الشهيرة والتى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم حيث يستخدم في الطهى لنكهته المميزة.

وفوائد البصل، عديدة وكان يستخدم في الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البصل من أقدم الخضروات التي عرفها الإنسان، ويعتبر جزءا أساسيا من المطبخ حول العالم، ليس فقط بسبب نكهته المميزة التي تضيف مذاق رائع للأطعمة، بل أيضا لفوائده الصحية العديدة التي جعلته يستخدم قديما كعلاج شعبي لكثير من الأمراض.

فوائد البصل

فوائد البصل الصحية

وأضافت منى، يحتوي البصل على مجموعة مميزة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة التي تمنحه خصائصه العلاجية والوقائية، ومن فوائد البصل التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي البصل على مركبات الكبريت ومضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع.

يعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل تجلط الدم، مما يقلل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

يساعد في خفض ضغط الدم بفضل تأثيره الموسع للأوعية الدموية.

مركبات البصل النشطة تقلل من الالتهابات في الجسم، وهو أمر مفيد في حالات التهاب المفاصل والروماتيزم.

الكيرسيتين الموجود فيه له تأثير ملطف للأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية.

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية.

له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيدا في الوقاية من الأمراض الموسمية.

يحتوي على ألياف طبيعية وبريبيوتيك، تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسن الهضم.

يساعد على الوقاية من الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء الطبيعية.

مركبات الكبريت فيه قد تساهم في الحماية من قرحة المعدة وبعض مشاكل الجهاز الهضمي.

البصل يساعد على زيادة حساسية الخلايا للأنسولين، مما يفيد مرضى السكري من النوع الثاني.

بعض الدراسات تشير إلى أن تناول البصل النيء أو المطبوخ يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ.

مضادات الأكسدة القوية ومركبات الكبريت الموجودة في البصل قد تقلل من نمو الخلايا السرطانية، خاصة في القولون والمعدة.

مادة الكيرسيتين لها خصائص مضادة للأورام وتحارب الجذور الحرة الضارة بالخلايا.

البصل يحتوي على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، التي تساهم في الحفاظ على قوة العظام.

بعض الأبحاث تشير إلى أن النساء بعد سن اليأس اللاتي يتناولن البصل بانتظام يتمتعن بكثافة عظمية أفضل.

غني بمضادات الأكسدة التي تحارب علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

عصير البصل يستخدم في بعض الوصفات الطبيعية لتحفيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته بفضل محتواه من الكبريت.

يساعد في التئام الجروح الصغيرة ومكافحة البكتيريا على سطح الجلد.

يحتوي على مركبات تحمي العينين من الالتهابات، وتقلل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين “المياه البيضاء”.

في الطب الشعبي، كان يستخدم البصل كمحلول للعين في حالات معينة، لكن يجب الحذر من ذلك دون استشارة طبية.

يعمل البصل على تنشيط الكبد وتحفيزه لطرد السموم من الجسم.

يساعد على التخلص من المعادن الثقيلة والمواد الضارة بفضل مركبات الكبريت.

نصائح يجب اتباعها عند تناول البصل

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يجب اتباع بعض النصائح عند تناول البصل، منها:-

البصل النيء يحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، لكن يمكن تناوله مطبوخ للحفاظ على جزء كبير من فوائده.

يمكن إضافته إلى السلطات، الشوربات، الأطباق المطبوخة وحتى العصائر الصحية.

تخزين البصل في مكان بارد وجاف يحافظ على قيمته الغذائية لفترة أطول.

الإفراط في تناول البصل النيء قد يسبب تهيج المعدة أو الحموضة لبعض الأشخاص.

مرضى الحساسية من البصل أو المصابين باضطرابات معينة في الجهاز الهضمي يجب أن يستهلكوه بحذر.

