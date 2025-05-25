فوائد الترمس، يخفض الكوليسترول وسكر الدم ولتفتيح البشرة

فوائد الترمس، يُعد الترمس من البقوليات الشهيرة التي تُستهلك، سواء كوجبة خفيفة مسلوقة، أو مطحونة على شكل دقيق يُستخدم في وصفات متنوعة، أو حتى كمكون في منتجات العناية بالبشرة.





وينتمي الترمس إلى عائلة النباتات البقولية، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، واحتوائه على البروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن المفيدة للصحة العامة.



أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الترمس ليس مجرد وجبة خفيفة تقليدية تُقدم في الأعياد والمناسبات، بل هو غذاء متكامل غني بالعناصر الغذائية المفيدة، من تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة القلب، إلى العناية بالبشرة والشعر.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، أبرز الفوائد الصحية للترمس، ودوره في تعزيز الجهاز الهضمي، ومساعدته في خفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم، إضافة إلى فوائده للبشرة والشعر.



أولًا: القيمة الغذائية العالية



الترمس لصحتك

يحتوي الترمس على نسبة مرتفعة من البروتين، مما يجعله غذاءً مناسبًا للنباتيين الذين يبحثون عن بدائل للبروتين الحيواني. كما أنه غني بالألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع، مما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن. إلى جانب ذلك، يحتوي الترمس على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين B1، B2، B3، وحمض الفوليك، بالإضافة إلى المعادن مثل الحديد، المغنيسيوم، الزنك، والكالسيوم.

ثانيًا: تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تلعب الألياف الموجودة في الترمس دورًا مهمًا في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما تساعد في تنظيف القولون من الفضلات والسموم المتراكمة، وتساهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة الأخرى. ويُعتقد أيضًا أن الترمس يدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي تعزز مناعة الجسم وتقلل من احتمالية الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي.

ثالثًا: تقليل مستويات السكر في الدم

أثبتت دراسات علمية أن تناول الترمس بانتظام يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني. ويُعزى هذا التأثير إلى احتواء الترمس على ألياف قابلة للذوبان تعمل على إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات الجلوكوز بعد الوجبات. كما أن البروتين الموجود في الترمس يساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين.

رابعًا: خفض الكوليسترول وتعزيز صحة القلب

يُعتبر الترمس خيارًا جيدًا لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، حيث يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، ويزيد من الكوليسترول الجيد (HDL). وتُساهم الألياف في امتصاص الكوليسترول الزائد من الأطعمة ومنعه من التراكم في الشرايين، مما يقلل من احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الترمس على مضادات أكسدة تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين الدورة الدموية.

خامسًا: مفيد للبشرة والشعر

إلى جانب فوائده الصحية، يستخدم الترمس أيضًا في مجال العناية بالبشرة والشعر. فالدقيق المستخرج من الترمس يدخل في تركيب العديد من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتنقيتها من الشوائب، كما أن له دورًا في تقليل نمو الشعر الزائد عند النساء.

ويمكن تحضير ماسك طبيعي من مطحون الترمس مع ماء الورد أو اللبن لتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة. أما للشعر، فإن مستخلص الترمس يُستخدم لتقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته ولمعانه.

سادسًا: تعزيز المناعة ومكافحة الأمراض

الترمس غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. كما يحتوي على الزنك والسيلينيوم، وهما عنصران أساسيان في تقوية جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

سابعًا: دور الترمس في فقدان الوزن

من بين أبرز الفوائد التي يُقدّرها كثيرون في الترمس هي مساعدته في إنقاص الوزن. فبفضل احتوائه على نسبة عالية من البروتين والألياف، يمنح الترمس شعورًا طويلًا بالشبع، مما يقلل من الحاجة لتناول كميات كبيرة من الطعام بين الوجبات. كما أن الترمس منخفض في الدهون والسعرات الحرارية، خاصة عند تحضيره بطريقة صحية دون ملح مفرط.

ثامنًا: آمن لمرضى حساسية الجلوتين

الترمس لا يحتوي على الجلوتين، وهو بروتين موجود في القمح والشعير ومشتقاتهما، ويُسبب مشاكل صحية لمن يعانون من حساسية الجلوتين أو مرض السيلياك. لذلك، يُعد الترمس بديلًا غذائيًا ممتازًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا خاليًا من الجلوتين.

أضرار الإفراط في تناول الترمس

أضرار الترمس

أشارت الدكتورة مها، إلى أنه رغم الفوائد الكثيرة للترمس، إلا أن له بعض الأضرار أو الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في تناوله أو عدم تحضيره بشكل صحيح. وفيما يلي أبرز الأضرار التي قد تترتب على تناول الترمس:

1. وجود القلويدات السامة (Alkaloids)

يحتوي الترمس، خاصة الترمس المر، على مركبات قلوية طبيعية تُعرف بالقلويدات، وهي مواد قد تكون سامة للجسم إذا لم يتم التخلص منها بطريقة صحيحة.

عدم نقع الترمس لفترة كافية (عادةً 4-5 أيام مع تغيير الماء يوميًا) وغليه جيدًا قد يؤدي إلى بقاء هذه القلويدات، مما يسبب:

غثيان

قيء

اضطرابات في الجهاز العصبي

تشنجات في حالات نادرة

2. الإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل في الهضم

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فإن تناول كميات كبيرة من الترمس قد يؤدي إلى:

انتفاخ

غازات

تقلصات بالبطن

إسهال لدى البعض

3. ارتفاع ضغط الدم إذا أُضيف إليه الكثير من الملح

يُحضر الترمس غالبًا بإضافة كميات كبيرة من الملح عند النقع أو التقديم، مما قد يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم

احتباس السوائل في الجسم

مشاكل قلبية لدى من يعانون من أمراض مزمنة

4. ليس مناسبًا لمرضى النقرس في بعض الحالات

يحتوي الترمس على نسبة من "البيورينات" التي تتحول إلى حمض اليوريك في الجسم، وبالتالي قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى تفاقم أعراض النقرس.

5. قد يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص

بعض الأشخاص قد يكون لديهم تحسس من الترمس (وهو من الحساسيات المعترف بها في أوروبا)، وتظهر الأعراض على شكل:

حكة في الجلد

طفح جلدي

تورم في الوجه أو اللسان

صعوبة في التنفس في الحالات الشديدة

6. تعارض مع بعض الأدوية

قد يتداخل الترمس مع امتصاص بعض الأدوية في الجهاز الهضمي بسبب محتواه العالي من الألياف. لذا يُنصح بعدم تناوله مباشرةً مع الأدوية وترك فاصل زمني.

وتلفت الدكتورة مها، إلى أن الترمس مفيد جدًا للصحة إذا تم تحضيره وتناوله بالشكل الصحيح والمعتدل، لكن الإهمال في طريقة التحضير أو الإفراط في الكمية قد يؤدي إلى أضرار صحية.

لذا يُنصح دائمًا بـ:

نقعه جيدًا وتغيير الماء أكثر من مرة.

غليه بشكل كافٍ.

تناوله بدون الكثير من الملح.

عدم الإفراط في الكمية اليومية (تناول كوب صغير فقط).

مراجعة الطبيب في حال وجود أمراض مزمنة أو ظهور أعراض تحسس.

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