فوائد الترمس، تسالى قديمة فى الأعياد وبديل جيد للحوم

فوائد الترمس، الترمس من التسالى المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وكان يقدم منذ الفراعنة فى أيام الأعياد ومازال المصريون يحتفظون بهذه العادة.

وفوائد الترمس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الترمس هو نبات ينتمي إلى فصيلة البقوليات، ويزرع في العديد من دول العالم، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأمريكا اللاتينية، ويعرف الترمس بحبوبه الصفراء التي تؤكل عادة بعد نقعها وغليها لإزالة المرارة، ولا يقتصر دور الترمس على كونه تسلية شعبية في المناسبات والأعياد، بل هو مصدر غني بالعناصر الغذائية المفيدة التي تعزز صحة الجسم وتقي من الأمراض.

القيمة الغذائية للترمس

وأضاف السيد، يتميز الترمس بمحتواه العالي من البروتين النباتي، الذى يشكل حوالي 30-40% من وزنه، مما يجعله بديل جيد للحوم، والألياف الغذائية، وفيتامينات B المركبة، والحديد، والزنك، والكالسيوم، والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

فوائد الترمس للصحة

فوائد الترمس للصحة

وتابع، أن من فوائد الترمس للصحة:-

يعمل الترمس على تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على الألياف والبروتين، اللذين يبطئان امتصاص الكربوهيدرات، كما تشير بعض الدراسات إلى أن بروتين الترمس يمكن أن يحفز إفراز الإنسولين.

يمنح الترمس شعور بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من كمية الطعام المتناول، وبالتالي يدعم برامج فقدان الوزن.

بفضل محتواه العالي من الألياف، يعمل الترمس على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

المعادن مثل الزنك والسيلينيوم الموجودة في الترمس تسهم في تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

تشير دراسات إلى أن تناول الترمس بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

احتواء الترمس على الأرجينين، وهو حمض أميني يساعد في توسيع الأوعية الدموية، قد يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب.

يحتوي الترمس على مركبات نباتية تساهم في مكافحة الجذور الحرة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة.

الاستخدامات الشعبية والطبية للترمس

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يستخدم مسحوق الترمس في بعض الخلطات الطبيعية لتقشير البشرة وتفتيحها، وفي بعض الثقافات، يستخدم الترمس في عمل كمادات دافئة لتخفيف الالتهاب وآلام العظام، ويعتقد أيضا أن مستخلص الترمس قد يساعد في تقوية بصيلات الشعر وتقليل التساقط.

طريقة تناول الترمس

وأضاف اخصائى التغذية العلاجية، أن الترمس النيء يحتوي على مركبات تعرف باسم "القلويدات"، وهي مواد قد تكون سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة، لذا، من الضروري اتباع الخطوات التالية قبل أكله أولا نقع الترمس في الماء لمدة 24 إلى 48 ساعة، ثم تغيير الماء كل عدة ساعات، بعدها يتم غليه جيدا لمدة ساعة على الأقل، ثم نقعه مرة أخرى بعد الغلي وتغيير الماء حتى يزول الطعم المر، ويمكن إضافة الملح أو الليمون أو الكمون حسب الرغبة.

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