فوائد الترمس، يحمي من سرطان القولون والمستقيم وتصلب الشرايين

فوائد الترمس، الترمس من البقول الشهيرة التى تقدم فى مصر كنوع من التسالى الشعبية التى كانت تقدم منذ عصر الفراعنة خاصة في الأعياد والمناسبات.

وفوائد الترمس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الترمس هو نبات عشبي من فصيلة البقوليات، ويعرف بثماره التي تشبه حبوب الفول ولكنها أصغر حجما ولونها أصفر، ويعتبر من الأطعمة الشعبية في العديد من الدول العربية والمتوسطية، حيث يستهلك كمقبلات أو وجبة خفيفة، خاصة في المناسبات، ولا يقتصر استخدام الترمس على الأكل فقط، بل يدخل في صناعة مستحضرات التجميل والوصفات الطبية الشعبية.

القيمة الغذائية للترمس

وأضاف السيد، أن الترمس من أكثر البقوليات الغنية بالبروتين، كما يحتوي على الألياف، الفيتامينات، والمعادن، ومن أبرز العناصر الموجودة في الترمس البروتين النباتي الذى يمثل حوالي 30-40% من مكوناته، والألياف الغذائية، والكالسيوم، والفسفور، والحديد، والمغنيسيوم، وفيتامينات B، خاصة B1 وB2، ومضادات أكسدة.

فوائد الترمس للصحة

فوائد الترمس للصحة

وتابع، أن من فوائد الترمس للصحة:-

يحتوي الترمس على كمية كبيرة من الألياف، مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء، ومنع الإمساك، وتنظيف القولون.

يقلل من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

يعتبر الترمس بديل جيد للبروتين الحيواني.

يساهم في بناء العضلات وتجديد الخلايا.

الترمس يحتوي على مركبات تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعله مناسب لمرضى السكري من النوع الثاني.

الألياف الموجودة في الترمس تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول الضار في الأمعاء.

يدعم صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يشعر من يتناول الترمس بالشبع لفترة طويلة بسبب احتوائه على البروتين والألياف.

يقلل من الشهية وبالتالي يساهم في تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

احتواءه على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والفيتامينات يساعد في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الالتهابات.

مسحوق الترمس يستخدم في ماسكات طبيعية تساعد على توحيد لون البشرة وتنقيتها من البقع الداكنة.

هناك اعتقاد شعبي أن استخدام منقوع الترمس بعد إزالة الشعر يقلل من نموه تدريجيا.

يستخدم زيت الترمس في بعض الزيوت الطبيعية لدعم صحة الشعر وتحفيز نموه.

طرق استخدام الترمس

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك طرق عديدة لاستخدام الترمس، منها:-

الترمس المسلوق، ينقع في الماء لمدة 24-48 ساعة لتقليل مرارته، ثم يغلى في الماء حتى ينضج ويرس عليه القليل من الملح والليمون.

مسحوق الترمس، ويستخدم في الخلطات التجميلية.

زيت الترمس، ويستخرج من البذور ويستخدم للعناية بالبشرة والشعر.

محاذير وأضرار الترمس

وأضاف اخصائى التغذية العلاجية، أن الترمس يحتوي على مركبات قلويدية قد تكون سامة إن لم ينقع ويطهى جيدا، وقد يسبب تحسسا عند بعض الأشخاص، خاصة ممن لديهم حساسية من البقوليات، والاعتدال مهم فى تناوله، لأن الإفراط فيه قد يسبب اضطرابات في الهضم مثل الغازات أو الانتفاخ.

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