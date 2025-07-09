فوائد الترمس، يقوي المناعة ويحمي القلب من الأمراض

فوائد الترمس، يعد الترمس من البقوليات الشهيرة في الوطن العربي والعديد من الدول حول العالم، ويُعرف بمذاقه المميز وقيمته الغذائية العالية.





ويتم تناوله كوجبة خفيفة، كما يُستخدم في تحضير العديد من الأطباق والماسكات التجميلية، كما يحتوي الترمس على مجموعة غنية من العناصر الغذائية المفيدة، ما يجعله خيارًا صحيًا ممتازًا للكبار والصغار على حد سواء.

كنز غذائي

وأوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الترمس ليس مجرد وجبة تسالي لذيذة، بل هو كنز غذائي يحمل بين حباته فوائد عظيمة للصحة العامة، والبشرة، والشعر، والرجيم.



أضافت الدكتورة مروة، أنه يمكن إدخال الترمس في النظام الغذائي بشكل منتظم للاستفادة من عناصره المفيدة، ولكن بشرط تحضيره بطريقة آمنة وتناوله باعتدال.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، فوائد الترمس الصحية، والجمالية، والغذائية بالتفصيل.

الترمس لصحتك، فيتو

أولًا: القيمة الغذائية للترمس

يحتوي الترمس على كميات كبيرة من البروتين النباتي، الألياف، الفيتامينات (مثل فيتامين B1 وB2 وB3 وB9)، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، الزنك، والبوتاسيوم. كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الجسم من العديد من الأمراض.

ثانيًا: فوائد الترمس لصحة الجسم



1. تعزيز صحة القلب

الترمس غني بالألياف الغذائية التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. كما أن وجود المغنيسيوم والبوتاسيوم فيه يساعد على تنظيم ضغط الدم.

2. مفيد لمرضى السكري

يساهم الترمس في خفض مستويات السكر في الدم بسبب احتوائه على الألياف والبروتينات التي تبطئ من امتصاص الجلوكوز في الدم، مما يجعله غذاءً مناسبًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

3. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، كما تساهم في تعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن من عملية الهضم ويقوي المناعة.

4. الوقاية من الأنيميا

نظرًا لاحتوائه على كمية جيدة من الحديد، يساعد الترمس في الوقاية من فقر الدم، خاصة إذا تم تناوله مع مصدر لفيتامين C مثل الليمون، الذي يساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل.

5. تعزيز المناعة

الترمس يحتوي على الزنك والفيتامينات ومضادات الأكسدة، وكلها تساهم في تقوية جهاز المناعة، ومساعدة الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

6. مفيد للعضلات والعظام

غنى الترمس بالبروتين يجعله غذاءً مثاليًا للنباتيين والرياضيين، حيث يساهم في بناء العضلات. كما أن وجود الكالسيوم والفوسفور فيه يساعد على تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

ثالثًا: فوائد الترمس للبشرة والشعر

1. تبييض البشرة وتوحيد اللون

يُستخدم الترمس المطحون في الكثير من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة، بفضل خصائصه المقشرة والمغذية التي تزيل الخلايا الميتة وتحفّز تجديد البشرة.

2. مكافحة علامات التقدم في العمر

بفضل مضادات الأكسدة الموجودة فيه، يساهم الترمس في محاربة الجذور الحرة التي تسرّع من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ما يجعله مكونًا مثاليًا في الماسكات المضادة للشيخوخة.

3. تنقية البشرة من الحبوب والرؤوس السوداء

يساعد الترمس المطحون في تقشير البشرة وتنظيف المسام، مما يقلل من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، خاصة عند خلطه مع الزبادي أو ماء الورد.

4. تحفيز نمو الشعر وتقويته

يحتوي الترمس على البروتينات والمعادن التي تغذي فروة الرأس وتساعد على تقوية بصيلات الشعر، وبالتالي الحد من تساقطه وزيادة كثافته.

الترمس لصحة الجسم، فيتو

رابعًا: فوائد الترمس للرجيم

يُعد الترمس خيارًا ممتازًا في أنظمة الرجيم بسبب احتوائه على:

سعرات حرارية منخفضة نسبيًا

شعور بالشبع لفترة طويلة بفضل الألياف والبروتين

خفض الرغبة في تناول الوجبات السريعة والحلويات

وبالتالي، فإن تناوله كوجبة خفيفة بين الوجبات الأساسية يساهم في إنقاص الوزن بطريقة صحية وآمنة.

خامسًا: طريقة التحضير الآمن للترمس

من المهم الإشارة إلى أن الترمس النيء يحتوي على مواد قلويدية قد تكون سامة إذا تم تناولها بكميات كبيرة، لذلك يجب نقع الترمس المر في الماء لمدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام مع تغيير الماء يوميًا، ثم غليه وشطفه جيدًا بالماء قبل تناوله.

سادسًا: محاذير تناول الترمس

الحساسية: قد يسبب الترمس الحساسية لبعض الأشخاص، خاصة لمن يعانون من حساسية البقوليات.

النقرس: لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، يُنصح مرضى النقرس بتناوله بحذر.

النساء الحوامل والمرضعات: لا توجد دراسات كافية عن تأثير الترمس خلال الحمل، لذا يُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام.

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