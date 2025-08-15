فوائد الأفوكادو، يساعد على نمو الأجنة ويحمي من ضمور العين

تؤكد أخصائية التغذية المعتمدة، جوليا زومبانو لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، أن الأفوكادو فاكهة صحية بامتياز، فتحتوي نصف ثمرة (100 جرام) على:

السعرات الحرارية: 160 سعرة حرارية.

الدهون: 14.7 جرام، أغلبها دهون أحادية غير مشبعة (الدهون "الجيدة").

الألياف: 6.7 جرام، مزيج من الألياف القابلة وغير القابلة للذوبان.

البروتين: 2 جرام.

الكربوهيدرات: 8.53 جرام.

السكر: 0.66 جرام فقط، وهو ما يجعله منخفض السكر بشكل ملحوظ مقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى.

القيمة الغذائية للأفوكادو

كما تحتوي ثمرة أفوكادو كاملة على أقل من 1.5 جرام من السكر، في حين أن تفاحة متوسطة الحجم قد تحتوي على حوالي 19 جرامًا، كما أن الأفوكادو غني بمجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامينات ب6، ج، هـ، ك1، بالإضافة إلى حمض الفوليك، البوتاسيوم، والنحاس.

الفوائد الصحية التي يقدمها الأفوكادو

سواءً كان شرائح في السلطة أو مهروسًا على الخبز المحمص، فإن الأفوكادو يحمل فوائد صحية جمة، وتكون كالآتي:

صحة القلب

بفضل الدهون الأحادية غير المشبعة، يساعد الأفوكادو في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. توصي جمعية القلب الأمريكية بأن تكون هذه الدهون هي المصدر الرئيسي للدهون في النظام الغذائي.

مصدر ممتاز للبوتاسيوم

يحتوي الأفوكادو على نسبة بوتاسيوم أعلى من الموز، وهو معدن حيوي لتنظيم ضغط الدم وصحة القلب. يوفر نصف ثمرة أفوكادو كبيرة حوالي 364 ملليجرامًا من البوتاسيوم.

تحسين الهضم

يعتبر الأفوكادو مصدرًا غنيًا بالألياف التي تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول وسكر الدم، وتساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي بشكل عام.

التحكم بالوزن

تساعد الألياف والدهون الصحية في الأفوكادو على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة أطول، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون للتحكم في وزنهم. يمكن استخدامه كبديل صحي للدهون الحيوانية في العديد من الوصفات.

دعم صحة العين

يحتوي على مضادات الأكسدة القوية مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تحمي العين من أضرار أشعة الشمس وتقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

صحة الجنين والدماغ

يعد الأفوكادو مصدرًا مهمًا لحمض الفوليك، وهو فيتامين ضروري لنمو الخلايا وتكوين الحمض النووي، مما يجعله بالغ الأهمية للحوامل. بالإضافة إلى ذلك، تساهم مركباته الغذائية المتعددة، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية، في تعزيز الوظائف الإدراكية وتحسين المزاج.

حماية البشرة

تساهم فيتامينات C وE ومضادات الأكسدة الأخرى في حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي وأضرار الأشعة فوق البنفسجية، مما يساعد على ترطيبها وشدها.

تحذيرات واحتياطات عند تناول الأفوكادو

على الرغم من فوائده المتعددة، يجب تناوله باعتدال:

الأدوية: يتفاعل فيتامين ك الموجود في الأفوكادو مع بعض مميعات الدم مثل الوارفارين. يجب استشارة الطبيب قبل إدراجه في النظام الغذائي إذا كنت تتناول هذه الأدوية.

متلازمة القولون العصبي (IBS): الأفوكادو غني بـ "الفودماب" (FODMAP)، لذا قد يسبب الإفراط في تناوله مشاكل هضمية للأشخاص الذين يعانون من هذه المتلازمة.

السعرات الحرارية: على الرغم من قيمته الغذائية، يعتبر الأفوكادو عالي السعرات الحرارية. الحصة الموصى بها هي حوالي ثلث ثمرة متوسطة الحجم (75 سعرة حرارية)، حيث يمكن أن تحتوي ثمرة كاملة كبيرة على أكثر من 400 سعرة حرارية.

لطالما كان الأفوكادو هدفًا للانتقادات الساخرة، خاصةً عند طلبه في مقاهي الإفطار، إلا أن العلم يقف إلى جانب عشاقه. هذه الفاكهة الخضراء، ذات الملمس الكريمي والفريد، ليست مجرد موضة عابرة، بل كنز من العناصر الغذائية والفوائد الصحية التي لا يمكن تجاهلها.

