الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

حلوى لذيذة واقتصادية، طريقة عمل الكيكة

الكيكة
الكيكة

طريقة عمل الكيكة، الكيكة من أكثر أنواع الحلويات شهرة حول العالم، وتعتبر من الوصفات الأساسية التي تُقدم في المناسبات مثل أعياد الميلاد، الخطوبات، التجمعات العائلية.

وطريقة عمل الكيكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتقدم كحلوى بسيطة مع كوب من الشاي أو القهوة، وما يميز الكيكة هو بساطة مكوناتها وسهولة تحضيرها، إضافة إلى إمكانية التنويع في نكهاتها وحشواتها لتناسب جميع الأذواق.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكيكة.

مكونات عمل الكيكة:-

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب من السكر الأبيض يمكن استبداله بالسكر البني أو تقليله حسب الرغبة

نصف كوب من الحليب السائل

نصف كوب من الزيت النباتي يمكن استخدام الزبدة المذابة لإعطاء نكهة أغنى

ملعقتان صغيرتان بيكينج بودر 

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل الكيكة 
طريقة عمل الكيكة 

طريقة عمل الكيكة:-

  • سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • جهزي قالب الكيك بدهنه بالزبدة ورشه بالدقيق، أو باستخدام ورق الزبدة لضمان عدم التصاق الكيك.
  • في وعاء عميق، ضعي البيض مع السكر والفانيليا.
  • اخفقي جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح الخليط كريمي ولونه فاتح.
  • أضيفي الزيت والحليب تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط.
  • في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.
  • أضيفي المكونات الجافة إلى الخليط السائل تدريجيا مع التقليب برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا، حتى لا يخرج الهواء من العجين.
  • اسكبي المزيج في القالب المجهز.
  • أدخلي القالب إلى الفرن لمدة تتراوح بين 30 – 40 دقيقة حسب حجم القالب ونوع الفرن.
  • للتأكد من النضج، اغرسي عود خشبي في منتصف الكيكة، فإذا خرج نظيفًا فهي جاهزة.
  • بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركيها تبرد قليلا قبل إخراجها من القالب.
  • قدميها كما هي مع رش السكر البودر، أو زينيها بالكريمة، أو الشيكولاتة، أو الفواكه الطازجة.
  • احرصى على أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.
  • لا تفتحي باب الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.
  • انخلي الدقيق والبيكينج بودر للحصول على كيكة هشة.
  • يمكن إضافة بشر البرتقال أو الليمون لإضفاء نكهة منعشة.

طرق عمل الكيكة بنكهات مختلفة 

  • كيكة الشيكولاتة، أضيفي 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام مع الدقيق.
  • كيكة البرتقال، استبدلي الحليب بعصير البرتقال، وأضيفي بشر البرتقال.
  • كيكة الفانيليا المحشية، قطعي الكيكة نصفين بعد أن تبرد واحشيها بالكريمة أو المربى.
  • كيكة الفواكه، أضيفي قطع صغيرة من التفاح أو الزبيب أو المكسرات للعجين قبل الخبز.
txt

طريقة عمل الكيكة بالقرفة، صحية ولذيذة وغير مكلفة

txt

طريقة عمل الكيكة العادية فى البيت بمكونات اقتصادية

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكيكة حلوى بسيطة طريقة عمل الكيكة الكيك مكونات عمل الكيكة الشيف نوال أحمد

مواد متعلقة

لذيذة ومغذية، طريقة عمل كيكة الجزر بمكونات بسيطة

طريقة عمل كيكة الرواني بطعم مميز لألذ تحلية

طريقة سهلة ولذيذة لعمل كيكة الآيس كريم تناسب أجواء الطقس الحار

طريقة عمل كيكة البرتقال بمذاق مميز وخطوات سريعة

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

3900 جنيه لهذا العيار، سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة

بعد صدور تعديلات قانون الرياضة، تعرف على مصير مجالس إدارات الأندية

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم إفريقيا للمحليين

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. قرارات مهمة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد أداء فريضة الجمعة

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads