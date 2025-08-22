حلوى لذيذة واقتصادية، طريقة عمل الكيكة

طريقة عمل الكيكة، الكيكة من أكثر أنواع الحلويات شهرة حول العالم، وتعتبر من الوصفات الأساسية التي تُقدم في المناسبات مثل أعياد الميلاد، الخطوبات، التجمعات العائلية.

وطريقة عمل الكيكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتقدم كحلوى بسيطة مع كوب من الشاي أو القهوة، وما يميز الكيكة هو بساطة مكوناتها وسهولة تحضيرها، إضافة إلى إمكانية التنويع في نكهاتها وحشواتها لتناسب جميع الأذواق.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكيكة.

مكونات عمل الكيكة:-

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب من السكر الأبيض يمكن استبداله بالسكر البني أو تقليله حسب الرغبة

نصف كوب من الحليب السائل

نصف كوب من الزيت النباتي يمكن استخدام الزبدة المذابة لإعطاء نكهة أغنى

ملعقتان صغيرتان بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل الكيكة

طريقة عمل الكيكة:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

جهزي قالب الكيك بدهنه بالزبدة ورشه بالدقيق، أو باستخدام ورق الزبدة لضمان عدم التصاق الكيك.

في وعاء عميق، ضعي البيض مع السكر والفانيليا.

اخفقي جيدا باستخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح الخليط كريمي ولونه فاتح.

أضيفي الزيت والحليب تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يتجانس الخليط.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

أضيفي المكونات الجافة إلى الخليط السائل تدريجيا مع التقليب برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا، حتى لا يخرج الهواء من العجين.

اسكبي المزيج في القالب المجهز.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة تتراوح بين 30 – 40 دقيقة حسب حجم القالب ونوع الفرن.

للتأكد من النضج، اغرسي عود خشبي في منتصف الكيكة، فإذا خرج نظيفًا فهي جاهزة.

بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركيها تبرد قليلا قبل إخراجها من القالب.

قدميها كما هي مع رش السكر البودر، أو زينيها بالكريمة، أو الشيكولاتة، أو الفواكه الطازجة.

احرصى على أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

لا تفتحي باب الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

انخلي الدقيق والبيكينج بودر للحصول على كيكة هشة.

يمكن إضافة بشر البرتقال أو الليمون لإضفاء نكهة منعشة.

طرق عمل الكيكة بنكهات مختلفة

كيكة الشيكولاتة، أضيفي 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام مع الدقيق.

كيكة البرتقال، استبدلي الحليب بعصير البرتقال، وأضيفي بشر البرتقال.

كيكة الفانيليا المحشية، قطعي الكيكة نصفين بعد أن تبرد واحشيها بالكريمة أو المربى.

كيكة الفواكه، أضيفي قطع صغيرة من التفاح أو الزبيب أو المكسرات للعجين قبل الخبز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.