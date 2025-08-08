طريقة عمل كيكة البرتقال بمذاق مميز وخطوات سريعة

طريقة عمل كيكة البرتقال، كيكة البرتقال من الحلويات البسيطة واللذيذة التي تتميز بمذاق منعش ورائحة زكية، وهي مثالية للتقديم مع الشاي أو القهوة، خاصة في الصباح أو أوقات الضيافة.

وطريقة عمل كيكة البرتقال، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة خاصة أنها حلوة سريعة التحضير.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة البرتقال.

مكونات عمل كيكة البرتقال:-

2 كوب دقيق منخول

كوب سكر

4 بيضات

نصف كوب زيت نباتي

كوب عصير برتقال طازج

ملعقة كبيرة بشر قشر برتقال

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح.

طريقة عمل كيكة البرتقال:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزيت ورشيه بالقليل من الدقيق.

في وعاء، اخفقي البيض مع الفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط هش وكريمي.

أضيفي الزيت، ثم عصير البرتقال وبشر البرتقال، واخلطي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

أضيفي المكونات الجافة إلى السائلة تدريجيا، وقلبي بلطف باستخدام ملعقة خشبية أو خفاق يدوي حتى تتجانس المكونات.

سكبي الخليط في القالب.

ضعي القالب في الفرن لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى تنضج الكيكة (اختبريها بعود خشبي، إذا خرج نظيف فهي جاهزة).

اتركي الكيكة تبرد قليلا قبل إخراجها من القالب.

يمكنك تزيينها برش سكر بودرة أو شرائح برتقال طازجة.

للحصول على نكهة أعمق، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة قرفة مع الدقيق أو عمل صوص برتقال بسيط لتغطية الكيكة بعد الخبز.

ولعمل كيكة الشيكولاتة

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة:-

كوب ونصف من الدقيق

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من الحليب

3 بيضات

نصف كوب من مسحوق الكاكاو الخام

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

رشة ملح

للتزيين (اختياري):

شوكولاتة مذابة

كريمة خفق

قطع شوكولاتة أو فواكه.

طريقة عمل كيكة الشيكولاتة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريمي.

أضيفي الحليب والزيت وامزجي جيدًا.

في وعاء آخر، انخلي الدقيق مع الكاكاو والبيكنج باودر والملح.

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة وامزجي حتى تتجانس تمامًا.

اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

أدخلي الكيكة إلى الفرن لمدة 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، يجب أن يخرج نظيفًا).

اتركي الكيكة تبرد قبل إخراجها من القالب، ثم زينيها بالشوكولاتة المذابة أو حسب الرغبة.

يمكن إضافة رقائق الشوكولاتة إلى الخليط لمزيد من النكهة.

للحصول على كيكة أكثر رطوبة، يمكن استبدال نصف كوب الحليب بكوب من اللبن الزبادي.

