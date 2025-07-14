طريقة عمل الكيكة في خطوات سريعة وبسيطة

طريقة عمل الكيكة، الكيكة من الحلوى الشهيرة التي تقدم عادة فى المنزل بمكونات بسيطة واقتصادية ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وطريقة عمل الكيكة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بنكهات مختلفة لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكيكة.

مكونات عمل الكيكة:-

2 كوب دقيق منخول

1 كوب سكر

1 كوب حليب

½ كوب زيت نباتي

3 بيضات

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل الكيكة:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180° مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبد ورشيه بالدقيق، أو ضعي ورق زبدة.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي حتى يصبح الخليط هش وفاتح اللون.

أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب السكر تماما.

أضيفي الزيت والحليب وقلبي جيدا حتى تتجانس المكونات.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل تدريجيا مع التقليب بخفة حتى لا يخرج الهواء من العجين.

اسكبي الخليط في قالب الكيك.

أدخلي الكيك في الفرن لمدة 35 إلى 40 دقيقة، أو حتى تنضج ويخرج عود خشبي نظيف عند غرزها في المنتصف.

أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد قليلا، ثم أخرجيها من القالب.

يمكنك رش سكر بودرة على الوجه أو تزيينها بصوص شوكولاتة أو مربى حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الكيكة تأكدي من نخل الدقيق جيدا لتجنب التكتلات.

لا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

يمكن إضافة مبشور البرتقال أو القرفة لإضفاء نكهة مميزة.

طريقة عمل الكيكة

ولعمل كيكة الروانى

مكونات عمل كيكة الروانى:-

4 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب سميد ناعم

½ كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

½ كوب زبادي

½ كوب جوز هند

للشربات

1 كوب سكر

1 كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة ماء زهر أو فانيليا (اختياري)

طريقة عمل كيكة الروانى:-

في قدر على النار، ضعي الماء والسكر وقلبي حتى يذوب السكر.

اتركي المزيج حتى يغلي، ثم أضيفي عصير الليمون.

اتركيه يغلي لمدة 7 دقائق تقريبا، ثم أطفئي النار وأضيفي ماء الزهر إذا رغبتى فى ذلك، ودعيه يبرد تماما.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي الزبادي وقلبي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي السميد، الدقيق، البيكينج بودر، وجوز الهند.

أضيفي الخليط الجاف إلى المزيج السائل وقلبي بلطف حتى يتجانس.

صبي المزيج في صينية مدهونة بالسمن ومرشوشة بالسميد أو الدقيق.

اخبزيها لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تنضج ويصبح وجهها ذهبيا.

فور إخراج الكيكة من الفرن، صبي الشربات البارد عليها وهي ساخنة.

اتركيها تبرد وتتشرب القطر، ثم قطعيها وقدميها.

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