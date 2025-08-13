طريقة سهلة ولذيذة لعمل كيكة الآيس كريم تناسب أجواء الطقس الحار

طريقة عمل كيكة الآيس كريم، كيكة الآيس كريم من أنواع الكيك الشهيرة والمميز الذى يزداد الإقبال على تناوله فى فصل الصيف لأنها يرطب الجسم فى الطقس الحار.

وطريقة عمل كيكة الآيس كريم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل بنكهات مختلفة حسب الرغبة لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف إنجي علاء، طريقة عمل كيكة الآيس كريم.

مكونات عمل كيكة الآيس كريم:-

للكيك

2 كوب دقيق أبيض منخول

1 كوب سكر

نصف كوب زبدة طرية

3 بيضات

1 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

رشة ملح

للحشو

1 لتر آيس كريم بالنكهة المفضلة فانيليا، شوكولاتة أو فراولة

صوص شوكولاتة أو كراميل

مكسرات مجروشة أو شيكولاتة مبشورة للتزيين

طريقة عمل كيكة الآيس كريم:-

لتحضير الكيك، سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي البيض والفانيليا مع الخفق المستمر.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر والملح، ثم أضيفيه تدريجيا إلى خليط الزبدة بالتناوب مع الحليب، وقلبي حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

اسكبي الخليط في قالب مدهون بالزبدة والدقيق، وأدخليه الفرن لمدة 30-35 دقيقة حتى ينضج.

بعد أن يبرد الكيك تماما، اقطعيه إلى طبقتين.

ضعي الطبقة الأولى في القالب، ثم افردي فوقها طبقة من الآيس كريم الطري يترك قليلا خارج الفريزر ليسهل فرده.

أضيفي الطبقة الثانية من الكيك فوق الآيس كريم.

غطي الكيكة بطبقة من الآيس كريم أو الكريمة المخفوقة.

زيني بالصوص والمكسرات أو الشيكولاتة المبشورة.

ضعيها في الفريزر لمدة 3-4 ساعات على الأقل قبل التقديم لتتماسك.

يمكن استخدام كيك جاهز لتوفير الوقت.

لإضافة قرمشة، ضعي طبقة من البسكويت المطحون أو المكسرات بين الكيك والآيس كريم.

تقطع الكيك وتقدم باردة.

طريقة عمل كيكة الآيس كريم

ولعمل الآيس كريم

مكونات عمل الآيس كريم:-

2 كوب كريمة خفق باردة

1 كوب حليب مكثف محلى

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

أي نكهة أو إضافات حسب الرغبة (كاكاو بودرة، فراولة مهروسة، شيكولاتة مبشورة، مكسرات، بسكويت).

طريقة عمل الآيس كريم:-

في وعاء كبير، اخفقي الكريمة الباردة بالمضرب الكهربائي حتى تصبح كثيفة وقوامها كريمي.

في وعاء آخر، اخلطي الحليب المكثف مع الفانيليا وأي نكهة ترغبين بها (مثل الكاكاو أو الفراولة).

أضيفي خليط الحليب المكثف إلى الكريمة المخفوقة، وقلبي برفق باستخدام ملعقة كبيرة حتى تمتزج المكونات بدون أن تفقد الكريمة قوامها.

اسكبي الخليط في وعاء مناسب للتجميد، وغطيه جيدا.

ضعيه في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات أو حتى يتماسك تماما.

قدميه في كرات، وزينيه بالشيكولاتة أو الفواكه أو المكسرات حسب الذوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.