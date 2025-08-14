طريقة عمل الكيكة بالقرفة، صحية ولذيذة وغير مكلفة

طريقة عمل الكيكة بالقرفة، من الحلويات الشهية التي تمتاز برائحتها الزكية ومذاقها الدافئ، فهي تجمع بين طراوة الكيك ونكهة القرفة المميزة، مما يجعلها مثالية للتقديم مع الشاي أو القهوة في الصباح أو المساء.





يمكن تحضير هذه الكيكة بسهولة في المنزل بخطوات بسيطة، كما يمكن إضافة لمسات خاصة لتجعلها أكثر تميزًا.



مكونات عمل الكيكة بالقرفة

لتحضير كيكة القرفة التقليدية، ستحتاجين إلى:

كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من السكر الأبيض أو البني حسب الرغبة.

نصف كوب من الزبدة الطرية أو الزيت النباتي.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كيكة القرفة

طريقة التحضير

تجهيز الفرن والقالب

سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي القليل من الدقيق لمنع الالتصاق.

خلط المكونات الجافة

في وعاء متوسط، اخلطي الدقيق مع القرفة والبيكنج باودر والبيكنج صودا ورشة الملح.

اتركي الخليط جانبًا.

تحضير المكونات السائلة

في وعاء كبير، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح المزيج كريميًا وفاتح اللون.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا.

دمج الخليطين

أضيفي خليط الدقيق على دفعات بالتناوب مع الحليب، مع الخفق الخفيف حتى يختفي الدقيق تمامًا.

احرصي على عدم المبالغة في الخفق حتى تبقى الكيكة هشة.

الخبز

اسكبي الخليط في القالب، ثم أدخليه الفرن لمدة 35–40 دقيقة، أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في منتصف الكيكة.

التبريد والتقديم

أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب.

يمكن تزيينها برشة من السكر البودرة أو طبقة جليز بالقرفة.

أفكار للتنويع

كيكة القرفة والتفاح: أضيفي مكعبات التفاح الصغيرة إلى الخليط لإضفاء نكهة وقوام مميز.

كيكة القرفة بالمكسرات: أضيفي الجوز أو اللوز المفروم لمزيد من القرمشة.

كيكة القرفة والجبن الكريمي: حضري حشوة جبن كريمي محلاة وأضيفيها في منتصف الخليط قبل الخبز.

فوائد تناول القرفة في الكيكة



إلى جانب الطعم المميز، تحتوي القرفة على مضادات أكسدة تساعد في تعزيز المناعة، كما تساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم وتحسين الهضم، مما يجعل كيكة القرفة خيارًا لذيذًا وصحيًا نسبيًا إذا تم تحضيرها بمكونات متوازنة.

طريقة عمل الكيكة بالشوفان



كيكة الشوفان

الكيكة بالشوفان هي الأفضل لمن يرغبون في الاستمتاع بحلوى خفيفة ومغذية في الوقت نفسه، حيث يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تحسين الهضم، إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن.



يمكن تحضير هذه الكيكة بسهولة في المنزل، كما أنها تناسب الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أو يسعون لتقليل استهلاك الدقيق الأبيض.



المكونات الأساسية

لتحضير كيكة الشوفان التقليدية، ستحتاجين إلى:

كوب ونصف من الشوفان المطحون (يمكن طحنه في الخلاط ليصبح أقرب للدقيق).

نصف كوب من الدقيق الأسمر أو الأبيض (اختياري لزيادة التماسك).

نصف كوب من السكر البني أو العسل للتحلية.

نصف كوب من الزيت النباتي أو الزبدة المذابة.

2 بيضة.

كوب من الحليب (يمكن استبداله بحليب اللوز أو الصويا).

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة (اختياري لإضافة نكهة دافئة).

طريقة التحضير

تجهيز الفرن والقالب

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني القالب بالزيت أو الزبدة، ورشي قليلًا من الشوفان لمنع الالتصاق.

تحضير المكونات الجافة

في وعاء، اخلطي الشوفان المطحون مع الدقيق، البيكنج باودر، البيكنج صودا، القرفة (إن وجدت)، ورشة الملح.

تحضير المكونات السائلة

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر أو العسل حتى يتجانس الخليط.

أضيفي الزيت والفانيليا، ثم الحليب، واستمري في الخفق.

دمج الخليطين

أضيفي المكونات الجافة تدريجيًا إلى المكونات السائلة، مع التقليب بلطف حتى يتجانس الخليط.

تجنبي المبالغة في الخلط للحفاظ على هشاشة الكيكة.

الخبز

اسكبي الخليط في القالب، وأدخليه الفرن لمدة 30–35 دقيقة أو حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا.

التبريد والتقديم

اتركي الكيكة تبرد قليلًا قبل تقطيعها.

يمكن تزيينها بشرائح الموز أو رشة من جوز الهند المبشور.

أفكار للتنويع

كيكة الشوفان والموز: أضيفي موزتين مهروستين للخليط لزيادة الطراوة والحلاوة الطبيعية.

كيكة الشوفان بالتفاح: أضيفي مكعبات التفاح الصغيرة والقليل من القرفة لنكهة مميزة.

كيكة الشوفان بالمكسرات: أضيفي الجوز أو اللوز أو عين الجمل لقرمشة إضافية.

الفوائد الصحية للشوفان في الكيك



الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يساهم في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب. إضافة الشوفان للكيك تجعل الحلوى أكثر فائدة وأقل تأثيرًا على مستويات السكر في الدم مقارنة بالكيك التقليدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.