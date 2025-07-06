طريقة عمل الكيكة العادية الهشة فى خطوات بسيطة

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، الكيكة العادية من اشهر أنواع الكيك الذى يعرف بالكيك المنزلى لأنه يقدم عادة فى المنزل بنكهات مختلفة.

وطريقة عمل الكيكة العادية الهشة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكيكة العادية الهشة.

مكونات عمل الكيكة العادية الهشة:-

3 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب حليب دافئ

½ كوب زيت نباتي

2 كوب دقيق منخول

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

(اختياري) بشر ليمونة أو برتقالة لإضافة نكهة منعشة

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:-

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وجهزي صينية كيك (مقاس 24 تقريبا) وادهنيها بالزبدة ورشي عليها دقيق أو استخدمي ورق زبدة.

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع الفانيليا والسكر باستخدام المضرب الكهربائي (أو اليدوي) حتى يصبح الخليط كريمي ولونه فاتح.

أضيفي الحليب والزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

ثم أضيفيهم بالتدريج إلى خليط البيض مع التقليب بهدوء باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا بحركة دائرية من الأسفل للأعلى حتى لا يخرج الهواء من الخليط.

يمكن إضافة بشر ليمونة أو برتقالة في هذه المرحلة للحصول على طعم منعش ولذيذ.

اسكبي الخليط في الصينية وأدخليها الفرن لمدة 30–40 دقيقة، أو حتى يتحول لونها إلى ذهبي، ويمكن اختبار نضجها باستخدام عود خشبي (إذا خرج نظيف فهي ناضجة).

بعد إخراج الكيكة من الفرن، اتركيها لتبرد قليلا ثم أخرجيها من الصينية وضعيها على شبك لتبرد تماما.

قدميها كما هي أو رشي عليها سكر بودرة أو زينيها بكريمة أو شيكولاتة حسب الرغبة.

تأكدي من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

لا تفرطي في خلط العجينة بعد إضافة الدقيق حتى لا تصبح الكيكة قاسية.

لا تفتحي الفرن قبل مرور 25 دقيقة من وقت الخبز.

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

ولعمل كيكة البرتقال

مكونات عمل كيكة البرتقال:

2 كوب دقيق منخول

كوب سكر

3 بيضات

1 كوب عصير برتقال طبيعي (يفضل طازج)

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة كبيرة بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل كيكة البرتقال:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي عليه قليلا من الدقيق أو استخدمي ورق الزبدة.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تماما.

ثم أضيفي الزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال وقلبي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى المكونات السائلة مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى يتجانس الخليط.

صبي الخليط في القالب المجهز.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 35–45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (اختبري النضج باستخدام عود خشبي).

اتركي الكيكة تبرد قليلا، ثم أخرجيها من القالب.

يمكنك تزيينها برشة سكر بودرة أو شرائح برتقال على الوجه.

نصائح لنجاح كيكة البرتقال استخدمي برتقال طازج لعصير طبيعي ونكهة قوية، ولا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

تقدم مع كوب شاي أو قهوة.

يمكن إضافة صوص برتقال أو شيكولاتة بيضاء فوقها.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.