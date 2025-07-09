طريقة عمل الكيكة الاسفنجية واستخدامها في إعداد التورتة بالمنزل
طريقة عمل الكيكة الاسفنجية، الكيكة الاسفنجية من أنواع الكيك الشهيرة التى لها شكل مميز وهش وتستخدم فى عمل التورتة والجاتوه.
وطريقة عمل الكيكة الاسفنجية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لعمل التورتة للمناسبات بأقل التكاليف.
وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الكيكة الاسفنجية.
مكونات عمل الكيكة الإسفنجية:-
6 بيضات كبيرة بدرجة حرارة الغرفة
1 كوب سكر ناعم (200 جرام)
1 كوب دقيق منخول (120 جرام)
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو باودر
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
رشة ملح
طريقة عمل الكيكة الاسفنجية:-
- سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- حضري قالب الكيك بدهنه بالقليل من الزبدة أو تغطيته بورق الزبدة، ولا يفضل دهن الجوانب حتى ترتفع الكيكة بشكل صحيح.
- في وعاء كبير، ضعي البيض مع الفانيليا.
- باستخدام الخفاق الكهربائي، اخفقي البيض لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى يصبح الخليط كثيفا ولونه فاتح (أقرب إلى الأبيض).
- أضيفي السكر تدريجيا أثناء الخفق، وليس دفعة واحدة، حتى يذوب تماما.
- استمري بالخفق حتى تحصلي على قوام كريمي سميك (يشبه الكريمة المخفوقة).
- انخلي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح في وعاء منفصل.
- أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض تدريجيا، وقلبي بخفة باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا بحركة دائرية من الأسفل للأعلى حتى لا يخرج الهواء من الخليط.
- اسكبي الخليط في القالب المجهز.
- أدخليه الفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبي، وتخرج سكينة نظيفة من الوسط.
- لا تفتحي الفرن قبل مرور 25 دقيقة حتى لا تهبط الكيكة.
- بعد الخبز، أخرجي القالب واتركيه يبرد لمدة 10 دقائق.
- ثم أخرجي الكيكة من القالب وضعيها على شبك حتى تبرد تماما قبل التزيين أو التقطيع.
- ولنجاح الكيكة الإسفنجية يجب أن تكون البيض بدرجة حرارة الغرفة لتسهيل الخفق.
- لا تفرطي في تقليب الدقيق حتى لا تفقد الكيكة هشاشتها.
- استخدمى دقيق منخول ضروري للحصول على كيكة خفيفة.
- تجنبي فتح الفرن خلال الخبز.
- يمكنك تقطيع الكيكة إلى طبقات وحشوها بالكريمة والفاكهة الطازجة.
- وتغطيتها بصوص الشوكولاتة أو الكريمة المخفوقة.
- يمكن تلوين العجينة بألوان الطعام الطبيعية لعمل كيكة ملونة للأطفال.
- ويفضل عملها فى يوم وحفظها فى الثلاجة وفى اليوم الثانى يتم تقطيعها وسقيها بالماء والسكر أو اللبن والسكر ثم حشوها بالكريمة وتزيينها بالشيكولاتة أو الفاكهة أو عجينة السكر حسب الرغبة فهناك افكار عديدة للتزيين.
- واتباع الخطوات السابقة كما هى يضمن الحصول على كيكة اسفنجية ناجحة وهشة لعمل اشهى انواع التورتات فى المنزل بأقل التكاليف بدلا من شرائها جاهزة بأسعار خيالية.
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